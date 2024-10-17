Mistral, Laptop ve Telefon İçin Yeni AI Modellerini Piyasaya Sürdü

Yapay zeka modellerinin sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Bunların arasında yeni AI modelleri dahil oldu. Bir Fransız yapay zeka girişimi olan Mistral, dizüstü ve akıllı telefonlar için optimize edilmiş ilk üretken yapay zeka modellerini piyasaya sürdü.

Mistral'ın Yeni AI Model Ailesi Neler Sunuyor?

Bu yeni model ailesine "Les Ministraux" adı verildi. Metin çıktılarından görevleri tamamlamaya kadar birçok işi yapmak için gelişmiş modellerle birlikte çalışabilir. İki Les Ministraux modeli var: Ministral 3B ve Ministral 8B. Her ikisi de yaklaşık 50 sayfalık uzunlukta istem alabilir.

Ministral 8B, araştırma amaçlı bir proje olsa da kullanıcılar tarafından artık indirilebilir. Ministral 8B yaklaşık 750 bin kelime başına 10 sente, Ministral 3B ise 4 sente mal oluyor. Eğitim, ayarlama ve çalıştırma için daha büyük yapay zeka modellerine kıyasla daha ucuz ve daha hızlı olduğu söylenebilir.

Mistral, Ministral 3B ile Ministral 8B'nin benzer muadilleri Llama ve Gemma modellerinin yanı sıra kendi Mistral 7B modelinin de talimatlara uygun sonuç verme ve problem çözme konusunda daha iyi olduğunu gösteren bir kıyaslamaya da yer verdi.

Mistral tarafından piyasaya sürülen yeni AI modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.