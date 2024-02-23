Mortal Kombat 1 Çapraz Platform Desteğine Kavuşuyor

Mortal Kombat 1 çapraz platform desteğine kavuşmaya hazırlanıyor. "Krossplay" olarak isimlendirilen yeni özellik sayesinde farklı platformlardaki oyuncular oyunu birlikte oynayabilecek.

Mortal Kombat 1'e Çapraz Platform Ne Zaman Gelecek?

En iyi dövüş oyunları arasında yerini alan Mortal Kombat 1'e "cross-play" olarak bilinen çapraz platform desteği gelecek. Bu desteğin PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformlarını kapsayacağı açıklandı.

Önümüzdeki hafta içerisinde sunulacak destek sayesinde oyuncular farklı platformları kullansa bile oyunu birlikte oynayabilecek. Nintendo Switch ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla Switch daha sonra bu desteğe kavuşabilir.

John Cena tarafından seslendirilen Peacemaker ve Janet Cage isimli karakter yaklaşık bir hafta sonra çıkacak. Janet Cage'in Kameo karakteri olacağı belirtiliyor.

Yayıncılığını Warner Bros. Games'in üstlendiği oyun 2023 yılının eylül ayında satışa sunuldu. Mortal Kombat 1 isimli oyunun kasım ayında 3 milyon adet satış adedine ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.

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