En İyi Dövüş Oyunları - 2022

Dövüş oyunları oynamak isteyen fakat hangi oyunu oynayacağı konusunda kararsız kalan kişiler için bir liste hazırladık. Listede birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni video oyunlarını keşfedebilirsiniz.

Video oyunu oynamak, günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için en eğlenceli aktivitelerden bir tanesidir. Dövüşten RPG'ye maceradan aksiyona MOBA'dan simülasyona kadar pek çok türde oyun bulunuyor. Peki, dövüş türünde en başarılı yapımlar neler? Bu yazıda çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtladık.

Dövüş Oyunları Listesi

Tekken 7

Injustice 2

Brawlhalla

SoulCalibur VI

Street Fighter 5

Mortal Kombat 11

Dragon Ball FighterZ

The King of Fighters XIV

BlazBlue: Cross Tag Battle

Marvel vs. Capcom: Infinite

Samurai Shodown 5 Special

Yukarıda en iyi 11 dövüş oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Tekken 7

Dünyanın en popüler oyun serilerinden bir tanesi olan Tekken 7, 2017 yılının haziran ayında piyasaya sürüldü. Bandai Namco tarafından Unrel Engine 4 oyun motoru ile geliştirilen ve yayımlanan oyunda çok başarılı oynanış mekaniği bulunuyor. Bu, oyunun akıcı bir şekilde oynanabilmesini mümkün hâle getiriyor.

Injustice 2

NetherRealm Studios tarafından geliştirilen Injustice 2, DC Comics evreninde yer alan süper kahramanlar ile dövüşebilmenize imkân tanıyan oldukça popüler bir yapımdır. En iyi süper kahraman oyunları arasında yer alan Injustice 2'nin PC, Xbox One, PlayStation 4, iOS ve Android sürümleri mevcut.

Çoğu oyuncu tarafından oldukça beğenilen oyunda Poison Ivy, The Joker, Harley Quinn, Batman, Superman, Supergirl, Green Arrow, Aquaman, Wonder Woman ve Catwoman dahil olamak pek çok karakter yer alıyor.

Brawlhalla

Oynaması ücretsiz olarak sunulan Brawlhalla, 8 oyuncuya kadar destekleyen platform dövüş oyunudur. Çapraz platform desteği sayesinde diğer platformlarda yer alan oyuncularla da mücadele edebilirsiniz. Popüler yapımda yer alan oyun modları, uzun süre eğlenceli zaman geçirilmesine olanak tanıyor.

SoulCalibur VI

Oldukça başarılı bir oynanış sistemine sahip olan SoulCalibur VI'da Astaroth, Azwel, Siegfried Schtauffen, Chai Xianghua gibi karakterlerin yanı sıra The Witcher serisinden tanıdığımız Geralt of Rivia da bulunuyor. Bandai Namco tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapım 2018 yılında çıktı.

Street Fighter 5

Dövüş oyunu denildiğinde akla ilk gelen oyun serilerinden biri olan Street Fighter 5, 2016 yılında çıkmış olmasına rağmen günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Capcom tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda Ryu, Laura, Ken Masters, M. Bison ve Chun-Li dahil olmak üzere pek çok karakter mevcut.

Mortal Kombat 11

Sahip olduğu Fatality ve Brutality hareketler ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Mortal Kombat 11'de Baraka, Jade, Kabal, Sub-Zero, Sonya Blade, Scorpion, Skarlet dahil çeşitli karakterler bulunuyor ve her karakter çeşitli güçlere sahip. Kaliteli grafiklere sahip olan oyun atmosferi başarılı şekilde yansıtıyor.

Dragon Ball FighterZ

En iyi anime oyunları arasında yer alan Dragon Ball FighterZ'da Dragon Ball evreninden tanıdığımız Beerus, Captain Ginyu, Frieza gibi karakterler yer alıyor. Anime tarzı grafikleri ile dikkat çeken oyunda ses ve oynanış konusunda oldukça başarılı durumda. Arc System Works tarafından geliştirilen yapımda ayrıca kombo sistemi de bulunuyor.

The King of Fighters XIV

SNK Corporation tarafından yayımlanan The King of Fighters XIV, eğlenceli zaman geçirebileceğiniz oldukça başarılı yapımdır. Tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi moda da sahip olan oyunda anime tarzı grafikler bulunuyor. Çeşitli karakterlerin yer aldığı The King of Fighters XIV'te başarılı oynanış mekaniği mevcut.

BlazBlue: Cross Tag Battle

Arc System Works tarafından geliştirilen ve yayımlanan BlazBlue: Cross Tag Battle, Keystone isimli değerli bir taşı ele geçirmek için mücadele eden dört farklı grubu konu alıyor. 2D dövüş oyunu, oyunculara eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıyor. 2019'da çıkan yapım tıpkı Dragon Ball FighterZ gibi anime tarzı grafiklere sahip.

Marvel vs. Capcom: Infinite

İki farklı evrendeki karakterleri bir araya getiren Marvel vs. Capcom: Infinite isimli oyunda Black Widow, Doctor Strange, Hulk, Thor, Spider-Man, Thanos, Arthur, Chun-Li, Nemesis ve Ryu gibi karakterler bulunuyor. Capcom tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda kombo sistemi de mevcut.

Samurai Shodown 5 Special

Hazırladığımız listenin son sırasında Samurai Shodown 5 Special yer alıyor. Uzun yıllar önce piyasaya sürülen yapım, klasik dövüş oyunudur. 28 farklı dövüşçüye sahip olan yapım, Yuki Enterprise tarafından geliştirildi. Eski yapımlardan hoşlanıyorsanız Samurai Shodown 5 Special'a göz atabilirsiniz.

Dünya çapında çok sayıda oyuncu tarafından beğenilen yapımı oynayabilmek için belirlli bir ücret ödeyerek satın almanız gerekiyor. Satın alma işleminin ardından oyunu indirip oynayabilirsiniz.

Bu yazıda PC'de oynayabileceğiniz en başarılı dövüş oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımlara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Unity ile yapılmış oyunlar listemize bakabilirsiniz.