1.243 TL Değerindeki Dying Light 2 Ücretsiz Oldu: Hemen Oynayın!

Etkileyici grafikleri ve başarılı atmosferiyle dikkatleri üzerinde toplayan Dying Light 2 Stay Human kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Ayrıca oyunu deneyip beğenen oyuncular için indirim fırsatı da sunuldu.

En iyi zombi oyunları arasında yer alan Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition üç gün boyunca ücretsiz olarak oynanabilir oldu. Belirtilen süre zarfında oyunu ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Süre sona erdikten sonra oyunu oynamaya devam etmek için satın almanız gerekiyor.

"Reloaded" olarak isimlendirilen sürümde oyunun yanı sıra Bloody Ties isimli indirilebilir içerik de bulunuyor. Steam üzerinden Dying Light 2 Stay Human isimli oyunu bedava oynamak için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir.

Dying Light 2 Stay Human Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam'i açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition sayfasını görüntüleyin.

"Oyunu Oyna" butonuna basın.

İndirme işlemini başlatın.

İndirme tamamlandıktan sonra kurulum gerçekleşecektir.

Belirtilen süre sona erene kadar oyunu oynayabilirsiniz.

Oyunu beğendiyseniz ve oynamaya devam etmek istiyorsanız 7 Mart 2024 tarihine kadar geçerli bir kampanya mevcut. Bu kampanya kapsamında yüzde 50 oranında indirime giren Dying Light 2: Reloaded Edition'ın fiyatı 39,99 dolardan 19,99 dolara düştü.

Techland tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.