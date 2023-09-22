Mortal Kombat 1
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 10000.00 MB
- Üretici Warner Bros. Games
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Mortal Kombat 1, yenilenmiş karakterleri ve yepyeni dövüş sistemi ile beraber oyuncularla buluştu.
Popüler dövüş oyunu serisinin yeni oyunu olan Mortal Kombat 1, yepyeni bir çağ açarak oyuncularla buluştu. Yeni dövüş sistemi, oyun modları ve yenilenen mekanikleri ile birlikte, daha da gelişmiş bir yapıyla karşımıza çıkıyor.
Warner Bros. ve NetherRealm tarafından geliştirilen Mortal Kombat 1, hikayesinin varsayılan sonundan devam ederek tüm seriyi size yeniden yaşatıyor. Son nesil grafikler, yeniden tasarlanmış karakterler, etkileyici hikayeler ve daha birçok özellik ile beraber, kütüphanedeki yerini almış durumda.
Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri Neler? Kaç GB?
Mortal Kombat 1 sistem gereksinimleri, tüm dünyada oldukça popüler olan serinin yeni oyununu oynamak isteyen pek çok oyuncu tarafından oldukça merak ediliyor.
Mortal Kombat 1 İndir
Serinin bu oyunu, oyuncuları hikayenin köklerine geri götürüyor. Tamamen yenilenmiş olan Mortal Kombat 1'i indirerek, siz de mükemmel bir dövüş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel® Core™ i5-6600 | AMD Ryzen™ 3 3100 ya da Ryzen™ 5 2600
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GeForce® GTX 980 veya AMD Radeon™ RX 470, Intel® Arc™ A750
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan