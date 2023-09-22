Mortal Kombat 1, yenilenmiş karakterleri ve yepyeni dövüş sistemi ile beraber oyuncularla buluştu.

Berkcan Aktürk - 47 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Popüler dövüş oyunu serisinin yeni oyunu olan Mortal Kombat 1, yepyeni bir çağ açarak oyuncularla buluştu. Yeni dövüş sistemi, oyun modları ve yenilenen mekanikleri ile birlikte, daha da gelişmiş bir yapıyla karşımıza çıkıyor.

Warner Bros. ve NetherRealm tarafından geliştirilen Mortal Kombat 1, hikayesinin varsayılan sonundan devam ederek tüm seriyi size yeniden yaşatıyor. Son nesil grafikler, yeniden tasarlanmış karakterler, etkileyici hikayeler ve daha birçok özellik ile beraber, kütüphanedeki yerini almış durumda.

Mortal Kombat 1 İndir

Serinin bu oyunu, oyuncuları hikayenin köklerine geri götürüyor. Tamamen yenilenmiş olan Mortal Kombat 1'i indirerek, siz de mükemmel bir dövüş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Mortal Kombat 1 Sistem Gereksinimleri