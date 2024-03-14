MotoGP 24 Duyuruldu: Çıkış Tarihi Ne Zaman? (Video)
Milestone, yarış oyunu MotoGP 24'ü duyurdu. Yapılan duyuru ile beraber oyunun çıkış tarihi belli oldu. İşte MotoGP serisinin yeni oyununa dair detaylar!
Çok sayıda oyuncu tarafından uzun bir süredir merak içerisinde beklenen MotoGP 24 duyuruldu. Motosiklet yarışlarına tanık olacağımız yeni oyun için çıkış tarihi ve desteklenecek platformlar da açıklandı.
Motosiklet oyunu denildiğinde akla ilk gelen serilerden biri olan MotoGP yıllardır popülerliğini sürdürmeyi devam ediyor. Serinin yeni oyunu, kariyer modu dahil olmak üzere çeşitli modlar içerecek. Aksiyon dolu yarışların yer alacağı yapımın etkileyici atmosfere ve kaliteli grafiklere sahip olması bekleniyor.
MotoGP 24 Fragmanı Paylaşıldı
En iyi motosiklet oyunları arasında yerini almaya hazırlanan MotoGP 24’ün duyuru fragmanı paylaşıldı. YouTube üzerinden yayımlanan video heyecan seviyesini artırmayı başardı. 51 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.
MotoGP 24 Çıkış Tarihi Ne Zaman?
Benzersiz bir yarış oyunu deneyimi sunmaya hazırlanan MotoGP 24, 2 Mayıs 2024 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ve PC platformlarına çıkacak. Oyunun PC sürümü Steam üzerinden satışa sunulacak.
Söz konusu yapımı bilgisayar üzerinden oynamak istiyorsanız Steam sayfasından istek listenize ekleyebilirsiniz. Henüz ön sipariş süreci başlamadı.
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