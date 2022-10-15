En İyi Motosiklet Oyunları

Motosiklet oyunları, dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından tercih ediliyor. Dolayısıyla motosiklet sürebilmenize olanak tanıyan yapımların sayısı oldukça fazla. Bu nedenle hangi oyunu oynayacağınız konusunda kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz.

Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden motosiklet oyunu oynamak isteyen kişiler için oldukça başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Motosiklet Oyunları Listesi

Clan Race

Moto Rider

Traffic Rider

Real Moto 2

Gravity Rider

Racing Moto

Trials Frontier

Trial Xtreme 4

Death Moto 5

Retro Highway

Real Bike Racing

Stunt Moto Racing

Racing Fever: Moto

Xtreme Motorbikes

Mad Skills Motocross 2

Yukarıda en başarılı 15 motosiklet oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca motor ehliyeti nasıl alınır sorusunu yanıtladığımız yazıyı da inceleyebilirsiniz.

Clan Race

Clan Race, akıllı telefon ve tablet üzerinden motokros deneyimi elde edebilmenizi sağlayan çok popüler bir oyundur. Başarılı oynanış sistemi sayesinde rahat bir şekilde oynanabilen yapımda ekranda yer alan butonlar aracılığıyla motosikleti kontrol edebiliyorsunuz.

Diğer oyunculara karşı mücadele ettiğiniz oyunda güçlendirici de bulunuyor. Güçlendiriciyi kullanarak motosikletin bir süre boyunca daha hızlı gitmesini sağlayabilirsiniz. Bu özelliğin yeniden kullanılmaya hazır hâle gelmesi için belirli bir süre beklemeniz gerekiyor.

Moto Rider

Yoğun bir trafiğin olduğu bir yolda motosiklet sürdüğünüz Moto Rider'da yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Elbette bu pek de kolay olmuyor çünkü kaza yaptığınız takdirde oyun sona eriyor. 4 farklı modun yer aldığı yapımda çeşitli modifikasyon seçenekleri bulunuyor.

Başarılı motosiklet oyunu Moto Ridar'daki modifikasyon seçenekleri sayesinde motosikletinizi özelleştirebiliyorsunuz. Çok rahat bir şekilde oynanabilen yapımda pek çok motosiklet seçeneği de yer alıyor.

Traffic Rider

Traffic Rider'da tıpkı Moto Rider'da olduğu gibi yoğun trafiğin olduğu bir yolda motosiklet sürüyorsunuz. Çok başarılı bir oynanış sistemine sahip olan oyunda yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Popüler yapımda kombo sistemi de mevcut.

100 milyondan fazla indirme sayısı ile dikkat çeken oyunda gece ve gündüz desteği bulunuyor. Uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebileceğiniz yapımın motosiklet tarafında ise 29 farklı seçenek mevcut.

Real Moto 2

Çeşitli kamera açıları sunan Real Moto 2'de motosiklet yarışlarında mücadele ediyorsunuz. Başarılı bir şekilde tasarlanmış pistlere sahip olan yapımda motosiklet yükseltme seçenekleri yer alıyor. Yarış esnasında kullanabileceğiniz pek çok motosiklet de bulunuyor. Real Moto 2, ses konusunda da başarılı durumda.

Gravity Rider

Gravity Rider'da oldukça ilginç bir tasarıma sahip bir pistte motosiklet kullanarak diğer oyunlar ile beraber yarışıyorsunuz. Ekranın sağ ve sol kısımlarına konumlandırılmış butonlar aracılığıyla motosikleti kontrol edebiliyorsunuz. Pistte çeşitli engeller bulunuyor. Dolayısıyla motosikleti dikkatli bir şekilde sürmek büyük bir öneme sahip.

Racing Moto

Motosiklet oyunları arasında bulunan Racing Moto, mobil cihaz üzerinden motosiklet sürebilmenize imkân tanıyor. Ekranın alt kısmında hız göstergesi de bulunuyor. Bu sayede hızınızın kaç olduğunu pratik bir şekilde görebiliyorsunuz. Yüksek puan elde etmeye çalıştığınız yapımda çeştili motosiklet seçenekleri yer alıyor.

Trials Frontier

Trials Frontier, motosiklet temalı bir beceri oyunudur. Başarılı bir oynanış sisteminin yer aldığı yapımda motosikleti çok dikkatli bir şekilde kullanarak çeşitli engellerin yer aldığı parkuru tamamlamaya çalışıyorsunuz. Kaliteli grafikleri ve başarılı parkur tasarımıyla dikkat çeken oyunda motosikletin özelliklerini geliştirme imkânı da bulunuyor.

Trial Xtreme 4

Motosikleti ve sürücüyü özelleştirme imkânı sunan Trial Xtreme 4'te birbirinden zorlu engellerin yer aldığı bir parkurda motosiklet ile yarışıyorsunuz. Başarılı şekilde tasarlanmış olan parkurlardaki engeller nedeniyle sürüş esnasında dikkatli olmanız gerekiyor. Ekranda bulunan butonlara dokunarak motosikleti kontrol edebiliyorsunuz.

Death Moto 5

Death Moto 5'te yoğun araçların yer aldığı bir yolda motosiklet sürüyorsunuz. Bir araca çarptığınızda ise oyun sona eriyor. Kombo sistemini destekleyen yapımdaki amaç ise yüksek puan elde etmeye çalışmak. Yolda karşınıza çıkan güçlendiricileri alarak motosikletin kısa süreliğine yüksek hıza ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Retro Highway

Sahip olduğu 8 bit grafikleri ile dikkat çeken Retro Highway'de diğer araçlara çarpmadan ilerlemeye çalışıyorsunuz. Motosiklet oyunları arasında yer alan Retro Highway'de bir araca çarptığınız takdirde oyun sona eriyor. Yolun üzerinde yer alan altınları toplayarak yeni motosikletler satın alabilirsiniz.

Real Bike Racing

100 milyondan fazla indirilen motosiklet oyunu Real Bike Racing'de başarılı şekilde tasarlanmış 9 farklı yarış pisti bulunuyor. Çeşitli motosiklet seçeneklerinin yer aldığı yapımda üç farklı oyun modu mevcut. Real Bike Racing, çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Stunt Moto Racing

Stunt Moto Racing isimli yapımda zorlu engelleri aşıp parkurları tamamlamanız gerekiyor. Çok başarılı bir oynanış mekaniğine sahip olan yapımda İki farklı oyun modu yer alıyor. 10 milyondan fazla indirilen oyunda bulunan modlar, oyunun uzun süre boyunca keyifli bir şekilde oynanabilmesine olanak tanıyor.

Racing Fever: Moto

Racing Fever: Moto'da yoğun araçların yer aldığı bir yolda motor yarışı yapıyorsunuz. Dört farklı kamera açısına sahip olan yapımda 16 farklı motosiklet bulunuyor. Çeşitli modların yer aldığı oyunda gece ve gündüz desteği de mevcut. 100 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken Racing Fever: Moto'da eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Xtreme Motorbikes

Üç boyutlu grafiklere sahip olan Xtreme Motorbikes'ta motosiklet ile çeşitli hareketler yapmaya çalışıyorsunuz. Ekranda yer alan butonlar ile motosikleti kontrol edebilirsiniz. 10 milyondan fazla indirilen yapımda çevrim dışı desteği bulunuyor. Bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Mad Skills Motocross 2

Mad Skills Motocross 2, mobil cihazlarda motokros deneyimi sunuyor. 12 farklı motosikletin yer aldığı oyunda kariyer modunun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. On milyonu aşkın indirme sayısına sahip olan yapımda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bu yazıda motosiklet oyunları listesi hazırladık. Listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi helikopter oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.