Müzik Altyapısı Oluşturmayı Kolaylaştıran Yeni Yapay Zeka: MusicGen

Yapay zekâ, makine öğrenimi teknikleri ve önceden var olan geniş bir müzik veri kümesinin bir kombinasyonunu kullanarak müzik oluşturabiliyor. Öyle ki istenen müzik tarzının bir metin açıklaması verildiğinde yapay zekâ algoritması, verilen talimatlarla uyumlu bir müzik kompozisyonu oluşturmak için veri kümesindeki kalıpları, yapıları ve özellikleri analiz ediyor.

Meta'nın yatırım yaptığı MusicGen yapay zekâsı, ChatGPT'nin müzikal yorumu olarak kabul ediliyor.

MusicGen, kullanıcıların istedikleri müzik türünün kısa bir metin açıklamasını girmelerine olanak tanıyor ve yapay zekâ, talimatlarına uygun 12 saniyelik bir parça üretiyor. Henüz müzisyenlerin yeteneklerinin yerini almasa da MusicGen bu alanda benzersiz bir deneyim sunuyor.

Meta'nın MusicGen Kütüphanesi 10.000 Lisanslı Parça İçeriyor

MusicGen'in enstrümantal yetenekleri etkileyici olsa da yapay zekânın şu anda vokal sentezinden yoksun olduğunu belirtmek önemli. MusicGen şimdilik yalnızca enstrümanlara odaklanıyor ancak bu, aracın videolar veya sunumlar için iyi bir arka plan sesi oluşturma potansiyelini zayıflatmıyor. MusicGen'in gelecekteki bir güncellemesi vokal üretme özelliğini de yapay zekâya kazandırabilir

Meta'nın yasallığa olan bağlılığı, Shutterstock ve Pond5 gibi platformlardan telifsiz şarkılarla birlikte 10.000 yüksek kaliteli lisanslı müzik parçasını kullanmalarından açıkça görülüyor. Öyle ki üretken yapay zekânın artan popülaritesi, telif hakkı ihlali konusunda endişelere yol açtı. Sanatçılar ve plak şirketleri, eserlerinin izinsiz kullanımı nedeniyle geliştiricilere ve platformlara karşı yasal işlem başlatmaya başladı.

Meta şimdilik telif haklarına karşı teminki yaklaşsa da yakında kendisini bu kuruluşların hedefinde bulabilir.