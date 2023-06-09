Meta'dan Üretken Yapay Zeka Hamlesi: Instagram, WhatsApp ve Dahası!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, kısa süre önce yakında tüm ürünlerine getireceği üretken yapay zekâyı tanıtacaklarını duyurdu.

Üretken yapay zekâ, görüntü, metin ve müzik gibi yeni içerikler yaratabilen bir yapay zekâ türü. Büyük veri kümelerinden örüntüler öğrenerek eğitim örneklerine benzeyen yeni çıktılar üretmelerini sağlayan algoritmalar kullanan bu teknolojinin içerik üretimi, sanatsal ifade ve veri artırma gibi birçok uygulaması bulunuyor.

Üretken Yapay Zekâ Neler Sunacak?

Meta, WhatsApp, Instagram ve Messenger dâhil olmak üzere tüm ürünlerine bu üretken yapay zekâyı dâhil etmeyi planlıyor. Şirket, WhatsApp ve Messenger gibi popüler platformlar için birden fazla kişiliğe sahip yapay zekâ "aracıları" ve sohbet botları sunmayı hedefliyor.

Ayrıca Instagram için kullanıcıların metin komutlarını kullanarak görüntülerini değiştirmelerini ve düzenlenmiş fotoğrafları takipçileriyle paylaşmalarını sağlayacak yapay zekâ fotoğraf düzenleme özelliği geliştiriliyor.

Meta bu özelliklerin yayınlanması için henüz bir zaman çizelgesi sunmadı ancak Zuckerberg bunları mümkün olan en kısa sürede uygulamaya koymaya hevesli.