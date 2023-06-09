Meta Test Etti: Reels Özelliği Meta Quest’e Geliyor
Reels, Instagram'ın TikTok ile rekabet etme çözümü olarak başladı ve kısa süre sonra Meta Quest'te denendi. İşte detaylar!
Meta Quest VR kulaklığı internette gezinmek, film izlemek, oyunlar ve daha fazlası için çalışır ve ekran çapında seçeneklerden farklı bir izleme deneyimi sunar.
Meta kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, güncellemeyi Meta'nın Instagram kanalında 13 saniyelik bir video aracılığıyla duyurdu. Austin Sprinz'in Instagram hesabından dünyanın en derin havuzunu ziyaret ettiği bir Reels içeriyordu.
Meta’nın güncellemesi Apple'ın yeni AR/VR Vision Pro kulaklık duyurusunu takip ediyor. Vision Pro'nun 3.499 $'lık fiyatına kıyasla Quest 3 499 $'dan başlayan fiyatıyla, satışa sunulacak.
Meta'nın VR başlık serisi ilk olarak Oculus Quest ve ardından Oculus Quest 2 olarak piyasaya sürüldü ve ikinci nesil model Meta Quest 2 olarak yeniden adlandırıldı.
Reels Güncellemesi, Meta Quest 3'ün Sonbahar Sürümünden Önce Geliyor
Meta Quest Pro, isim değişikliğinden kısa bir süre sonra geldi. Reels'e gelince, test aşamasından çıkıp çıkmayacağına ve ne zaman Meta Quest başlıklarında kullanıma sunulacağına dair bir zaman çizelgesi yok.
Satışlar İyi Gitmedi: Meta, İki Cihazının Fiyatını Düşürdü!
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Meta, büyük beklentilerle piyasaya sürdüğü Quest isimli karma gerçeklik cihazıyla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.
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