Netflix, Yüz Milyonların Oynadığı Oyunun Dizisini Çıkarıyor!

Netflix, mobil oyun dünyasının en popüler yapımlarından biri olan Clash of Clans'ı animasyon dizisi olarak ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Supercell'in 2012'de piyasaya sürdüğü ve dünya genelinde 4 milyardan fazla indirilen ünlü strateji oyununun, çok yakında Clash isimli yeni bir yapımla tekrardan kullanıcılarla buluşacağı açıklandı.

Dizinin yönetmen koltuğunda, daha önce Clash of Clans'ın animasyon videolarını da yöneten Fletcher Moules oturacak. Senaryo ise Futurama ve 30 Rock gibi dizilerde çalışmış olan Ron Weiner tarafından kaleme alınacak. Animasyon stüdyosu olarak ise Young Jedi Adventures gibi projelere imza atan ICON Creative Studio ile anlaşıldığı bildiriliyor.

Yeni Clash Dizisinin Konusu Ne?

Şu anda ön prodüksiyon aşamasında olduğu söylenen dizi, köyünü korumak için uyumsuz bir ekip toplamaya çalışan bir barbarın hikayesini anlatacak. Netflix söz konusu hikaye ile Clash of Clans ve Clash Royale oyunlarının renkli dünyasını ve absürt mizahını yansıtmayı hedefliyor.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Supercell'in film ve TV departmanı başkanı Curtis Lelash, "Oyuncularımız uzun süredir bir Clash dizisi istiyordu. Nihayet bu isteği gerçeğe dönüştürüyoruz" dedi.

Netflix'in animasyon dizileri başkanı John Derderian ise, "Clash, mizah, aksiyon ve unutulmaz karakterlerle dolu bir fenomen. Bu dünyayı animasyonla canlandırmak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Peki siz yeni Clash of Clans dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...