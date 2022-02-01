Netflix Üyelik Ücreti Ne Kadar? Güncel 2022 Fiyatları

Netflix üyelik ücreti, 2022 itibarıyla ne kadar oldu? Dünyanın en çok kullanılan dijital yayın platformlarından biri olan Netflix fiyatı için geçen günlerde yeni bir karar alarak abonelik ücretlerinde değişikliğe gitmişti.

Binlerce film, dizi, belgesel ve animasyonu içerik kütüphanesinde barındıran dijital yayın hizmetinin şu ada üç farklı üyelik planı bulunuyor. Bu üyelik planlarını temel, standart ve özel abonelik planları oluşturuyor.

Netflix fiyatı ve sunduğu avantajlar, plandan plana da değişiklik gösteriyor. Bu nedenden ötürü aşağıda her planın ücretini, sunduğu özellikleri ayrıntılı olarak sizlerle paylaştık.

Netflix Fiyatları Ne Kadar?

Temel Üyelik Fiyatı: 26,99 TL / Ay

26,99 TL / Ay Standart Üyelik Fiyatı: 40,99 TL / Ay

40,99 TL / Ay Aile Üyeliği Fiyatı: 54,99 TL / Ay

Netflix mevcut durumda kullanıcılara üç farklı üyelik tipi sunuyor: Temel Paket 26,99 TL / Ay olarak ücretlendirilirken, Standart Üyelik 40,99 TL / Ay ve Aile Üyeliği 54,99 TL / Ay olarak ücretlendirilmiş durumda.

Netflix üyelik fiyatı ile ilgili bilgi vermeden önce de söylediğimiz gibi plandan plana Netflix'ten nasıl yararlanabileceğiniz değişiklik gösteriyor.

Gelin, üyelik planları hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için özellik bağlamında küçük sınırlamalarda bulunularak her bütçe için üyelik sunma hedefi doğrultusunda hareket eden Netflix'in temel, standart ve özel abonelik planlarının sunduğu özellikleri inceleyelim.

Netflix'in temel abonelik planı, kullanıcılara içerik kütüphanesinde bulunan dizi, film, belgesel ve diğer içerikleri aynı anda sadece tek bir cihazdan izleme olanağı tanıyor. Standart planda bu sayı ikiye, özel planda ise dörde çıkıyor.

İçerik indirilebilecek telefon ya da tablet sayısı temel planda 1 ile sınırlıdır. Bu sayı, standart planda 2'ye çıkarken içerik indirebileceğiniz telefon ya da tablet sayısı özel planda 4 olarak belirlenmiştir.

Her üç planda sınırsız dizi, film ve oyun sunuyor. Netflix, içeriklere ulaşım açısından plandan plana herhangi bir kısıtlama uygulamıyor ama izlenebilen içerikler, bölgeden bölgeye değişebiliyor. Örneğin sadece ABD'de izlenebilen bir içeriği Türkiye'den izleyemiyorsunuz.

Temel planda "HD" ve "Ultra HD" izleme seçenekleri bulunmazken standart planda sadece HD izleme seçeneği, özel planda ise hem HD hem de Ultra HD izleme seçeneği mevcuttur.

Netflix üyelik ücreti ve özelliklerini daha basit bir şekilde ele almak için bir tablo oluşturduk. Bu tablodan yukarıdakilerin özetine ulaşabilirsiniz.

Netflix Üyelik Ücretleri ve Özellikleri

Temel Üyelik Standart Üyelik Aile Üyeliği Fiyat 26,99 TL 40,99 TL 54,99 TL Aynı Anda Kaç Ekranda İzlenebilir? 1 2 4 Dizi, Film ve Oyun Sınırsız Sınırsız Sınırsız Herhangi Yerden İzleyebilme Mevcut Mevcut Mevcut HD İzleme Desteği Yok Mevcut Mevcut Ultra HD İzleme Desteği Yok Yok Mevcut

Peki siz Netflix hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce video akış platformunun fiyatları sunduğu içerikler için değer mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.