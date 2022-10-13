Clash of Clans Benzeri Oyunlar - 2022

Clash of Clans benzeri oyunlar neler? Popüler strateji oyunundan sıkılan ve alternatif arayan kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu cihazınıza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Supercell tarafından geliştirilen ve yayımlanan Clash of Clans, ilk olarak 2012 yılında çıktı ve kısa süre içerisinde dünya çapında çok büyük bir popülerlik elde etti. Android ve iOS platformları için ücretsiz olarak sunulan bu oyunda, kendi yerleşkemizi kuruyor ve düşmanlarımızla amansız bir mücadelenin içine giriyoruz.

Popüler oyunu oynamaktan sıkıldıysanız ve Clash of Clans alternatifi oyunlar arıyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz. Listemizde çok başarılı yapımlar yer alıyor.

Clash of Clans Benzeri Oyunlar Listesi

Jungle Heat

Castle Clash

Boom Beach

DomiNations

Lords Mobile

Total Conquest

Clash of Lords 2

Gods of Olympus

Rise of Kingdoms

Guardian Kingdoms

Yukarıda Clash of Clans gibi oyunlar bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en çok oynanan mobil oyunlar listemize de göz atmayı unutmayın.

Jungle Heat

Jungle Heat'te tropik topraklardaki petrole ve altına sahip olabilmek için kıyasıya bir rekabetin içine giriyoruz. Oyunda kendi askeri üssümüzü kurup gelen saldırıları geri püskürtmeye çalışıyoruz. Elbette biz de boş durmayarak düşman üslerine sürekli saldırılarda bulunuyoruz.

Elde ettiğimiz kaynakları kullanarak askeri yönden gelişiyor ve daha güçlü düşmanlara baş kaldıracak güce erişiyoruz. Farklı birimlere yer verilen oyunda her birim kendi özel yeteneğine, güçlü ve zayıf yönlerine sahip.

Planladığımız saldırıları bu özellikleri ve düşmanın zayıflıklarını dikkate alarak gerçekleştirmeliyiz. Grafik, animasyon ve ses kalitesi olarak tatmin edici sonuçlar çıkartan Jungle Heat, en iyi strateji oyunlar listesine adını yazdırmakta zorlanmıyor.

Castle Clash

Sahip olduğu etkileyici grafikleri ile dikkat çeken Castle Clash isimli yapımda kendi ordunuzu kurup düşmanlar ile savaşıyorsunuz. Oyunda okçu ve savaşçı dahil olmak üzere 20'den fazla karakter bulunuyor. Bu karakterler çeşitli yeteneklere sahip.

Çok sayıda kişi tarafından oynanan oyunda diğer oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. 100 milyondan fazla indirilen yapımı oynayabilmek için internet bağlantısına ihtiyaç duyuluyor. Oyunu cihazınıza indirebilir ve uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Boom Beach

İkinci Dünya Savaşı atmosferiyle dikkat çeken bu oyunda üssümüzü güçlendirmeye ve rakiplerimizi haritadan silmeye çabalıyoruz. Elbette başarılı olabilmek için zengin kaynaklara sahip olmamız gerekiyor.

Oyunda kaynak elde ettikçe ordumuzu güçlendirebiliyor ve yeni birimler açabiliyoruz. Oyunu orijinal kılan detaylardan bir tanesi de her oyuncunun kendine özel bir adası olması ve bu adalara saldırı botlarıyla çıkartma yapıyor oluşumuz.

Asker taşıyan botlara ek olarak denizde top atışı gerçekleştiren bir savaş gemimiz de mevcut. Kazandığımız kaynaklar sayesinde bu gemiyi de güçlendirebiliyoruz. Kooperatif görevler ile oyunculara interaktif bir deneyim vaat eden Boom Beach, tema olarak İkinci Dünya Savaşı'nı tercih eden oyunseverlere hitap ediyor.

DomiNations

Clash of Clans tarzı oyunlar arasında yer alan DomiNations'ta Roma, İngiltere, Çin, Fransa ve Yunanistan dahil olmak üzere toplamda 8 ulustan bir tanesini seçip oyuna başlıyorsunuz. Daha sonra taş devrinden uzay çağına kadar ilerlemeniz gerekiyor.

Bu süreçte kendi ordunuzu oluşturmanız ve çeşitli araştırmalar yapmanız lazım. Oyunda kaynak toplama ve yapılar inşa etme gibi görevler bulunuyor. Diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz oyunda ittifak kurma imkânı da mevcut.

Lords Mobile

Dünya çapında 490 milyondan fazla indirilen Lords Mobile, strateji oyunları arasında yer alıyor. Diğer oyunculara karşı mücadele edebileceğiniz yapımda kendi imparatorluğunuzu kuruyorsunuz. İmparatorluğunuzu kurduktan sonra binaları yükseltebilir, araştırma yapabilir ve birliklerinizi eğitebilirsiniz.

Clash of Clans alternatifi popüler yapımda çeşitli birlik türleri bulunuyor. Stratejinize göre birlikleri belirleyebilirsiniz. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda diğer savaş sistemi de mevcut. Lords Mobile'da ayrıca ittifak da kurabilirsiniz.

Total Conquest

Roma İmparatorluğu temasıyla öne çıkan Total Conquest'te devleti yönetmeye çabalayan bir generalin kontrolünü ele alıyoruz. Sezar'ın ölümünden sonraki dönemi konu alan oyunda ayakta durabilmek için ya bir lejyon bulmalı ya da bir lejyon kurmalıyız.

Vakit kaybetmeden hemen işe koyuluyor ve topraklarımızda üs kurmaya başlıyoruz. Kaynak toplayarak asker yetiştiriyor ve düşmanlarımızın üzerine yürüyoruz. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken en önemli husus üssümüzü aşılması güç savunma birimleriyle desteklemek.

Clash of Clans benzeri oyunlar arasında yer alan Total Cconquest'te başarılı olabilmek için savunma hattımızın en az saldırı gücümüz kadar kuvvetli olması gerekiyor. Aksi hâlde düşmanlar savunma hatlarımızı yarabilir ve maddi kaynaklarımızı ele geçirebilirler.

Clash of Lords 2

Clash of Lords 2'de bir yerleşke inşa edip geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunun için kaynaklar kullanmanız gerekiyor. Yerleşkenizi ve birliklerinizi geliştirdikten sonra rakiplerinize saldırı düzenleyebilirsiniz. Böylece onların kaynaklarını ele geçirebilirsiniz.

Clash of Clans tarzı oyunlar listesindeki Clash of Lords 2'de rakiplerinizden elde ettiğiniz kaynaklar özellikle bina yükseltme konusunda önemli bir rol üstleniyor. Kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sisteminin yer aldığı yapımda çeşitli modlar mevcut. Bu modlar, oyunu daha keyifli hâle getiriyor.

Gods of Olympus

Yunan mitolojisine dayanan Gods of Olympus'ta Zeus, Afrodit, Artemis, Hades, Athena dahil olmak üzere pek çok tanrı ve tanrıça mevcut. Kendi imparatorluğunuzu kurmanıza imkân tanıyan oyunda inşa süresi bulunmuyor. Böylece beklemenize gerek kalmıyor.

İmparatorluğunuzu saldırılara karşı korumanız gerekiyor. Ayrıca siz de diğer imparatorluklara saldırı düzenleyebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra arkadaşlarınıza gerçek zamanlı olarak yardım edebilmeniz de mümkün. Bir milyondan fazla indirilen yapımı oynayabilmek için internet bağlantısı gerekiyor.

Rise of Kingdoms

Rise of Kingdoms'ta 11 farklı medeniyet bulunuyor ve her medeniyet çeşitli birimlere ve avantajlara sahip. Kaynak toplamanın büyük bir öneme sahip olduğu yapımda topladığınız kaynaklar ile kalenizi geliştirmeniz gerekiyor.

Clash of Clans tarzı oyunlar arasında bulunan yapımda saldırılar gerçek zamanlı olarak gerçekleşiyor. Oyuncular istediği zaman bir savaşa katılabiliyor ya da ayrılabiliyor. LilithGames tarafından sunulan oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilmeniz mümkün.

Guardian Kingdoms

Basit oynanışa sahip olmasıyla dikkat çeken Guardian Kingdoms, Clash of Clans alternatifi oyunlar arasında yer alıyor. Keyifli zaman geçirebileceğiniz yapımda kalenizi geliştirebiliyor ve rakiplerinize saldırılar düzenleyebiliyorsunuz. Bu nedenle kalenizin iyi bir savunmaya sahip olması büyük bir öneme sahip.

Düzenlediğiniz saldırılarda kaleyi yıkmayı başarırsanız çeşitli kaynaklar elde ediyorsunuz. Elde ettiğiniz kaynaklar sayesinde kalenizde bulunan binaları yükseltebiliyorsunuz. İttifak sisteminin yer aldığı oyun, internet bağlantısı gerektiriyor.

Bu yazıda Clash of Clans benzeri oyunlar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi RPG oyunları listemize de göz atabilirsiniz.