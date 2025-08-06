Netflix'te En Çok İzlenen Filmler: Nicole Kidman'ın Filmi Zirvede!

Netflix tarafından paylaşılan liste ile beraber Türkiye'de en çok izlenen filmler belli oldu. 28 Temmuz-3 Ağustos 2025 tarihleri arasında zirvede aksiyon türünde bir film yer aldı. Peki, geçtiğimiz hafta Netflix'te en çok izlenen film hangisi?

2022 yılında vizyona giren Kuzeyli (The Northman), listenin ilk sırasında yer alarak önemli bir başarı elde etti. Tarihi ve aksiyon filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden yapımın oyuncu kadrosunda Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang ve Anya Taylor-Joy dahil pek çok isim yer alıyor.

İkinci sırada Oxford Aşkım (My Oxford Year) konumlandı. Romantik, dram ve komedi türlerindeki filmin yönetmenliğini Iain Morris üstlendi. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan filmin başrol oyuncu kadrosunda Sofia Carson, Corey Mylchreest ve Dougray Scott bulunuyor.

DC evreninde yer alan süper kahraman Jaime Reyes'in hikâyesini konu alan Blue Beetle üçüncü sırada konumlandı. Yönetmenliğini Angel Manuel Soto'nun üstlendiği filmin başrol oyuncu kadrosunda Xolo Maridueña, Adriana Barraza ve Damián Alcázar yer alıyor.

Komedi filmleri izlemeyi seven kişilere hitap eden Mutlu Gilmore 2 (Happy Gilmore 2) dördüncü sırada bulunuyor. 2025 yılında izleyiciler ile buluşan filmin başrol oyuncu kadrosunda Adam Sandler, Julie Bowen ve Christopher McDonald bulunuyor.

Beşinci sırada K-Pop: İblis Avcıları (KPop Demon Hunters) konumlandı. En iyi animasyon filmleri arasında yer alan yapımın seslendirme kadrosunda Arden Cho, Ahn Hyo-seop ve Ken Jeong dahil pek çok isim yer alıyor. Film 2025 yılında yayınlandı.

Netflix Türkiye'de En Çok İzlenen Filmler (28 Temmuz-3 Ağustos 2025)