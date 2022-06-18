En İyi Animasyon Filmleri - 2022

Animasyon filmleri izlemek isteyen kişiler için birbirinden başarılı yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve yeni animasyonlar keşfedebilirsiniz.

Animasyon, tıpkı anime filmleri gibi en popüler film türlerinden bir tanesidir. Günümüzde çeşitli türlerde çok sayıda animasyon bulunuyor. Peki, en iyi animasyonlar neler? Bu yazıda çoğu kişi tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

En İyi Animasyon Filmleri Listesi

Toy Story serisi

Ice Age serisi

Inside Out

Klaus

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Up

Finding Nemo

Wall-E

How to Train Your Dragon serisi

The Incredibles serisi

Soul

Zootopia

Monsters, Inc.

The Lego Movie

Wreck-It Ralph

Corpse Bride

Despicable Me serisi

Yukarıda birbirinden başarılı yapımlar bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Toy Story Serisi

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: G

Seslendirme: Tom Hanks, Tim Allen, Don Rickles ve dahası

Toy Story (Oyuncak Hikayesi), dünyanın en popüler animasyon serilerinden bir tanesidir. Serinin ilk filmi 1995 yılında vizyona girdi ve çok fazla sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki 30 milyon dolar bütçe ile hazırlanan yapım, 363 milyon dolar hasılat elde etti.

Serinin ikinci filmi 497,4 milyon dolar hasılat elde ederken üçüncü ve dördüncü film ise 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti. Oyuncak Hikayesi'ni Disney Plus isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Ice Age serisi

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: G

Seslendirme: Denis Leary, John Leguizamo, Ray Romano ve dahası

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Ice Age (Buz Devri) serisi, Buzul Çağı esnasında Sid ve arkadaşlarının maceralarını konu alıyor. Komedi ve macera ögelerinin yer aldığı seri, çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenildi.

Inside Out

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: G

Seslendirme: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black ve dahası

Inside Out (Ters Yüz) 2015 yılında vizyona girdi ve dünya genelinde çok büyük beğeni topladı. Macera ve komedi ögelerinin yer aldığı yapım zihninde tiksinti, üzüntü, neşe, öfke ve korku olmak üzere beş farklı duyguyu yaşayan Riley'in hikâyesini konu alıyor.

175 milyon dolar bütçe ile çekilen film, 855 milyon dolardan fazla gelir elde etti. Büyük bir başarının altına imza atan film 1 saat 35 dakika uzunluğunda.

Klaus

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 7+

Seslendirme: Jason Schwartzman, J.K. Simmons, Rashida Jones ve dahası

2019 yapımı Klaus (Klaus: Sihirli Plan), bir postacı ile oyuncakçının arkadaşlığını konu alıyor. Komedi ve macera ögelerini içeren yapım 40 milyon dolar bütçe ile hazırlandı. Başarılı filmin yönetmenliğini Sergio Pablos ve Carlos Martínez López üstlendi.

1 saat 38 dakika uzunluğundaki filmi Netflix üzerinden izleyebilir ve böylelikle keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 7+

Seslendirme: Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld ve dahası

Spider-Man: Into the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek Evreninde) Marvel Comics'in en sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Spider-Man'in maceralarını konu alıyor. Aksiyon ve macera ögelerini içeren yapım, 90 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 375,5 milyon dolar hasılat elde etti.

Up

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: PG

Seslendirme: Edward Asner, Jordan Nagai, John Ratzenberger ve dahası

Macera ve komedi ögelerini içeren Up (Yukarı Bak), 78 yaşındaki Carl Fredricksen ile Russell isimli çocuğun hikâyesini anlatıyor. 1 saat 36 dakika uzunluğundaki film 2009 yılında vizyona girdi. 175 milyon dolar bütçe ile hazırlanan yapım, 731,4 milyon dolar hasılat elde etti.

Finding Nemo

IMDb Puanı: 8,2

Yaş Sınırı: 7A

Seslendirme: Albert Brooks, Ellen DeGeneres, Alexander Gould ve dahası

2003 yılında vizyona giren Finding Nemo (Kayık Balık Nemo) isimli yapımda Nemo isimli balığın maceralarına tanık oluyoruz. 1 saat 40 dakika uzunluğundaki film macera ve komedi ögelerine sahip. 94 milyon dolar bütçe ile çekilen yapım 864 milyon dolar hasılat elde etti.

Wall-E

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: G

Seslendirme: Ben Burtt, Elissa Knight, Jeff Garlin ve dahası

Kirlilik nedeniyle insanlar tarafından terk edilen dünyayı temizlemek için üretilen robot Wall-E ile Eve isimli arama robotunun hikâyesini konu alıyor. 2008 yılında vizyona giren yapım 180 milyon dolar bütçe ile hazırlandı. 534 milyon dolardan fazla hasılat elde eden film 1 saat 38 dakika uzunluğunda.

How to Train Your Dragon Serisi

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 7+

Seslendirme: Jay Baruchel, Gerard Butler, Craig Ferguson ve dahası

Hissup isimli genç, ejderhayı öldürmek yerine onunla dost olur. Hissup'un bir Viking savaşçısı olabileceğine babasına ve köydeki insanlara kanıtlaması gerekir. Dünya genelinde çok beğenilen seriyi Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

The Incredibles Serisi

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: G

Seslendirme: Craig T. Nelson, Samuel L. Jackson, Holly Hunter ve dahası

The Incredibles (İnanılmaz Aile), doğa üstü güçlerini gizlemek durumunda kalan bir ailenin maceralarını konu alıyor. Çok sayıda kişi tarafından oldukça beğenilen animasyon serisi İnanılmaz Aile'nin senaristliğini Brad Bird üstlendi.

Soul

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 7+

Seslendirme: Jamie Foxx, Tina Fey, Graham Norton ve dahası

Joe isimli müzik öğretmeni, bir caz kulübünde konser verme şansı elde eder fakat kendisini bir anda bambaşka bir dünyada bulur. 2020 yılında vizyona giren ve oldukça büyük bir beğeni toplayan film 1 saat 40 dakika uzunluğunda.

Zootopia

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 7A

Seslendirme: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba ve dahası

Zootopia (Zootropolis: Hayvanlar Şehri), dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmeyi amaçlayan Judy Hopps isimli tavşanın hikâyesini konu alıyor. 1 saat 48 dakika uzunluğundaki film 150 milyon dolar bütçe ile çekildi ve 1 milyar dolardan fazla hasılat elde etmeyi başardı.

Monsters, Inc.

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 7+

Seslendirme: Billy Crystal, John Goodman, Mary Gibbs ve dahası

2001 yılında vizyona giren Monsters, Inc. (Sevimli Canavarlar) isimli yapımda canavarların maceralarına tanık oluyoruz. 1 saat 32 dakika uzunluğundaki film 115 milyon dolar bütçe ile hazırlandı ve 562 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

The Lego Movie

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: G

Seslendirme: Chris Pratt, Will Ferrell, Elizabeth Banks ve dahası

Aksiyon ve macera ögelerini içeren The Lego Movie isimli yapımda Emmet Brickowski isimli inşaat işçisinin Lego evrenini büyük bir tehlikeden kurtarması gerekir. 2014 yılında vizyona giren film 469,2 milyon dolar hasılat elde etti.

Wreck-It Ralph

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 7A

Seslendirme: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch ve dahası

2012 yılında vizyona giren Wreck-It Ralph (Oyunbozan Ralph) isimli yapımda bir video oyununun kötü karakteri olmak isteyen Ralph'in maceralarına tanık oluyoruz. 1 saat 41 dakika uzunluğundaki film 471 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Corpse Bride

IMDb Puanı: 7,3

Yaş Sınırı: 7+

Seslendirme: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Emily Watson ve dahası

Victoria ile evlenecek olan Victor Van Dort, yüzük takma provası sırasında yanlışlıkla Ölü Gelin'in parmağına yüzük takar. Ölü Gelin bunun üzerine mezarından kalkar. 2005 yapımı başarılı film 1 saat 17 dakika uzunluğunda.

Despicable Me serisi

IMDb Puanı: 7,6

Yaş Sınırı: 7+

Seslendirme: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand ve dahası

Dünya genelinde oldukça büyük bir beğeni toplayan Despicable Me (Çılgın Hırsız), Ay'ı ele geçirmeye çalışan Gru isimli kötü niyetli kişinin maceralarını konu alıyor. Dört filmden oluşan serinin ilk filmi 540 milyon dolardan hasılat elde etmeyi başardı.

Bu yazıda en başarılı 15 animasyon filmini sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın.