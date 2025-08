Yeni Spider-Man Yapımından İlk Görüntü! Kostüm Alev Alev

Tom Holland ve Zendaya çiftini yeniden bir arada göreceğimiz Sony Pictures yapımı "Spider-Man: Brand New Day" için heyecan verici bir tanıtım videosu paylaşıldı. Yalnızca 9 saniye süren bu videoda, Spider-Man'in ikonik kostümüne dair detaylar ortaya çıktı. Tasarımın eski tarz Spider-Man filmleriyle flört ettiği görülüyor; zira yeni kostümdeki tasarım detayları, Tobey Maguire erasındaki kostümle örtüşüyor.

Something brand new is coming… #SpiderManDay pic.twitter.com/hfOxYiYszw