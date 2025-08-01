Yeni Spider-Man Yapımından İlk Görüntü! Kostüm Alev Alev
"Spider-Man: Brand New Day" adlı yeni film için hazırlıklar resmen başladı ve tanıtım videosu yayınladı. 9 saniyelik bu videoda kostümün detayları göze çarptı.
Tom Holland ve Zendaya çiftini yeniden bir arada göreceğimiz Sony Pictures yapımı "Spider-Man: Brand New Day" için heyecan verici bir tanıtım videosu paylaşıldı. Yalnızca 9 saniye süren bu videoda, Spider-Man'in ikonik kostümüne dair detaylar ortaya çıktı. Tasarımın eski tarz Spider-Man filmleriyle flört ettiği görülüyor; zira yeni kostümdeki tasarım detayları, Tobey Maguire erasındaki kostümle örtüşüyor.
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Something brand new is coming… #SpiderManDay pic.twitter.com/hfOxYiYszw— Sony Pictures (@SonyPictures) August 1, 2025
Bu şekilde düşünen pek çok X kullanıcısı, gönderinin altında benzer atıflarda bulunmuş. Bazısı bu kostümün Tobey Maguire değil de Andrew Garfield versiyonuna daha çok benzediğini düşünmüş. Ama çoğunluk, kostümdeki derin hatlar sayesinde kostümün Maguire tarzına çok daha yakın olduğunu belirtmiş.
Spider-Man: Bran New Day Oyuncu Kadrosu
- Tom Holland
- Zendaya
- Jon Bernthal
- Sadie Sink
- Jacob Batalon
- Liza Colón-Zayas
Spider-Man Brand New Day Ne Zaman Çıkacak?
Peter Parker ve MJ rollerine dönen Holland ve Zendaya çifti, filmin başrollerini paylaşıyor. Filmin çekimleri bugün resmen başladı. Sony Pictures yapımı Spider-Man: Brand New Day için vizyon tarihi, 31 Temmuz 2026 olarak belirlendi.