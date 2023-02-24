En İyi Aksiyon Filmleri
Heyecanı dokurlarınızda hissedeceğiniz en iyi aksiyon filmleri hangileri? Sizler için derledik.
Aksiyon filmleri hemen hemen herkesi sevdiği filmler arasında yer almaktadır. Öyle ki birçok kişi aksiyon filmlerinden vazgeçemiyor. Bizler de sizler için en iyi aksiyon filmlerini derledik. İsterseniz gelin bu filmleri yakasında bakalım.
En İyi Aksiyon Filmleri
- Matrix
- İnception
- Leon
- The Dark King
- Terminator 2
- Dirty Harry
- Aliens
- The Killer
Matrix
Hiç şüphesiz en iyi aksiyon filmlerini derlediğimiz bu yazıda böyle bir başyapıtı koymasak olmazdı. Dijital dünyanın hayatımıza girmesi ve kısa bir süre sonra hayatımızı ele geçirmesini alınan film en çok sevilen filmler arasında yer almaktadır.
Tür: Aksiyon ve bilimkurgu
Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
IMDb Puanı: 8.7
İnception
Rüyaların bir başlangıç olduğu ve rüya içinde rüya gördüğünüz bir film istiyorsanız. Mutlaka izlemeniz gereken aksiyon filmleri arasında yer alan Başlangıç’ı izlemenizi tavsiye ediyoruz.
Tür: Aksiyon, macera ve bilimkurgu
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page
IMDb Puanı: 8.8
Leon
Ailesinin intikamını almayak isteyen bir kişi Leon’a güvenmeli ve işe biran önce koyulmalıdır. Her şey güvenmekle başlamaktadır.
Tür: Aksiyon, suç ve drama
Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman
IMDb Puanı: 8.5
The Dark King
Kara Şövalye olarak bilinen film, IMDb puanı en yüksek aksiyon filmleri arasında da yer alır. Bildiğimiz Batman her zamanki gibi kötülere karşı savaşmakta yer alıyor. Fakat bu sefer Batman’in karşısına Joker gibi kötü bir kişi ile karşı karşıya kalacaktır.
Tür: Aksiyon, drama ve suç
Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart
IMDb Puanı: 9.0
Terminator 2
En bilindik aksiyon filmlerinden biri olan Terminator 2, direnişi anlatmaktadır. Direniş insanlığın geleceğini kurtaracaktır. Film içindeki en iyi sözlerden biri ise “Kendimiz için yaptıklarımızdan başka kader yoktur.”
Tür: Aksiyon ve bilimkurgu
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong
IMDb Puanı: 8.6
Dirty Harry
1971 yılında hayatımıza giren film aksiyon ve gerilimi bir arada yaşatmaktadır. Bir deli şehri tehdit etmiştir. Ancak deneyimli olan müfettiş bu delinin üstünden gelebilcekmidir.
Tür: Aksiyon, suç ve gerilim
Oyuncular: Clint Eastwood, Andrew Robinson, Harry Guardino
IMDb Puanı: 7.7
Aliens
En iyi aksiyon filmleri arasında bulunması gereken filmlerden biri de uzaydır. Öyle ki uzay varsa aksiyonda vardır. Uzaylılar tarafından saldırıya uğrayan kişi 57 yıl uykuda kalır. Daha sonra herkesi uyarmaya çalışan kişinin hikayesi anlatılır.
Tür: Aksiyon, macera ve bilimkurgu
Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn
IMDb Puanı: 8.4
The Killer
Bir suikastçı kazara bir sanatçıyı kör etmiştir. Sanatçıyı tekrar eski hayatına döndürmek isteyen suikastçi gerekeni yapmakla meşguldür.
Tür: Aksiyon, macera ve suç
Oyuncular: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell
Kitaptan Uyarlanan En İyi Filmler
Öyle filmler var ki çoğumuz bu başyapıt filmlerin kitaplardan uyarlandığını dahi bilmiyoruz. Yazarların ellerinde dökülen kelimelerin filmlere dönüşeceğini belki onlar dahi bilmiyordu.
En iyi aksiyon filmlerini sizler için derledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında en sevdiğiniz aksiyon filmlerini belirtmeyi unutmayın.
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