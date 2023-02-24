Aksiyon filmleri hemen hemen herkesi sevdiği filmler arasında yer almaktadır. Öyle ki birçok kişi aksiyon filmlerinden vazgeçemiyor. Bizler de sizler için en iyi aksiyon filmlerini derledik. İsterseniz gelin bu filmleri yakasında bakalım.

En İyi Aksiyon Filmleri

Matrix

İnception

Leon

The Dark King

Terminator 2

Dirty Harry

Aliens

The Killer

Matrix

Hiç şüphesiz en iyi aksiyon filmlerini derlediğimiz bu yazıda böyle bir başyapıtı koymasak olmazdı. Dijital dünyanın hayatımıza girmesi ve kısa bir süre sonra hayatımızı ele geçirmesini alınan film en çok sevilen filmler arasında yer almaktadır.

Tür: Aksiyon ve bilimkurgu

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

IMDb Puanı: 8.7

İnception

Rüyaların bir başlangıç olduğu ve rüya içinde rüya gördüğünüz bir film istiyorsanız. Mutlaka izlemeniz gereken aksiyon filmleri arasında yer alan Başlangıç’ı izlemenizi tavsiye ediyoruz.

Tür: Aksiyon, macera ve bilimkurgu

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

IMDb Puanı: 8.8

Leon

Ailesinin intikamını almayak isteyen bir kişi Leon’a güvenmeli ve işe biran önce koyulmalıdır. Her şey güvenmekle başlamaktadır.

Tür: Aksiyon, suç ve drama

Oyuncular: Jean Reno, Gary Oldman, Natalie Portman

IMDb Puanı: 8.5

The Dark King

Kara Şövalye olarak bilinen film, IMDb puanı en yüksek aksiyon filmleri arasında da yer alır. Bildiğimiz Batman her zamanki gibi kötülere karşı savaşmakta yer alıyor. Fakat bu sefer Batman’in karşısına Joker gibi kötü bir kişi ile karşı karşıya kalacaktır.

Tür: Aksiyon, drama ve suç

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart

IMDb Puanı: 9.0

Terminator 2

En bilindik aksiyon filmlerinden biri olan Terminator 2, direnişi anlatmaktadır. Direniş insanlığın geleceğini kurtaracaktır. Film içindeki en iyi sözlerden biri ise “Kendimiz için yaptıklarımızdan başka kader yoktur.”

Tür: Aksiyon ve bilimkurgu

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong

IMDb Puanı: 8.6

Dirty Harry

1971 yılında hayatımıza giren film aksiyon ve gerilimi bir arada yaşatmaktadır. Bir deli şehri tehdit etmiştir. Ancak deneyimli olan müfettiş bu delinin üstünden gelebilcekmidir.

Tür: Aksiyon, suç ve gerilim

Oyuncular: Clint Eastwood, Andrew Robinson, Harry Guardino

IMDb Puanı: 7.7

Aliens

En iyi aksiyon filmleri arasında bulunması gereken filmlerden biri de uzaydır. Öyle ki uzay varsa aksiyonda vardır. Uzaylılar tarafından saldırıya uğrayan kişi 57 yıl uykuda kalır. Daha sonra herkesi uyarmaya çalışan kişinin hikayesi anlatılır.

Tür: Aksiyon, macera ve bilimkurgu

Oyuncular: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Carrie Henn

IMDb Puanı: 8.4

The Killer

Bir suikastçı kazara bir sanatçıyı kör etmiştir. Sanatçıyı tekrar eski hayatına döndürmek isteyen suikastçi gerekeni yapmakla meşguldür.

Tür: Aksiyon, macera ve suç

Oyuncular: Michael Fassbender, Tilda Swinton, Charles Parnell

IMDb Puanı: -

En iyi aksiyon filmlerini sizler için derledik. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında en sevdiğiniz aksiyon filmlerini belirtmeyi unutmayın.