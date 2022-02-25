En İyi Türk Komedi Filmleri

En iyi Türk komedi filmleri neler sorusunu merak ediyor olabilirsiniz çünkü çok sayıda yerli film bulunuyor. Bu yazıda çok sayıda izleyici tarafından beğenilen yerli komedi filmlerini bir arada topladık.

Geçmişte çok büyük bir başarı elde eden ve günümüzde hâlâ izlenmeye devan edilen Tosun Paşa, Hababam Sınıfı, Çöpçüler Kralı ve Kibar Feyzo gibi yapımları listeye dahil etmedik çünkü Kemal Sunal, Adile Naşit, Şener Şen gibi isimlerin yer aldığı filmlerin her birinin halkın gönlünde zaten özel bir yer edindiğini düşünüyoruz.

Türk Komedi Filmleri Neler?

Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

Yahşi Batı

G.O.R.A.

A.R.O.G

Ölümlü Dünya

Arif V 216

Cinayet Süsü

Azizler

Pardon

Aykut Enişte

Vizontele

Pek Yakında

Aile Arasında

Organize İşler

Çalgı Çengi

Kara Bela

Düğün Dernek

Küçük Esnaf

Hokkabaz

Limonata

İzlerken kahkaha atmanızı sağlayacak yerli komedi filmler yukarıda sıralanmıştır. Yapımlar hakkında daha ayrıntılı bilgiye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi

IMDb Puanı: 6,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Şafak Sezer, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş

2009 yılında vizyona giren Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, izleyicilerin çok büyük bir kısmı tarafından beğenildi. Senarist kadrosunda Kaan Ertem, Suat Özkan ve Şafak Sezer’in yer aldığı yapımda şiddetli çatışmanın ardından bir grup, iki cesedi saklamak zorunda kalır.

Oldukça büyük bir başarı elde edilmesinin ardından Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, bir seriye dönüştü. Seride Kolpaçino: Bomba ve Kolpaçino 3. Devre adlı yapımlar da yer alıyor. İzlerken kahkaha atmanızı sağlayacak bir film arıyorsanız Kolpaçino serisini izleyebilirsiniz.

2. Yahşi Batı

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven, Demet Evgar

İki Osmanlı yetkilisi, sultanlarının adına Amerika Birleşik Devletleri başkanına elmas bir kolye teslim için Vahşi Batı'ya gider. Meydana gelen kaos nedeni ile söz konusu görev raydan çıkar.

Senaristliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı başarılı film 2009 yılında vizyona girdi. Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak’ın üstlendiği yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

3. G.O.R.A.

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Rasim Öztekin ve Özkan Uğur

Sahte UFO fotoğrafçısı ve halı tüccarı olan Arif, uzaylılar tarafından kaçırılır. Arif’in uzaydaki macerasını konu alan film, izleyicilerin büyük bir kısmı tarafından oldukça beğenildi.

Bilim kurgu temasına sahip olan başarılı komedi filminin senaryosu Cem Yılmaz tarafından yazıldı. 5 milyon dolar bütçe ile çekilen yerli film 26,2 milyon dolar hasılat elde etmeyi başardı. Oldukça büyük bir başarı elde eden yapımı Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

4. A.R.O.G

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Özge Özberk ve Ozan Güven

Komutan Logar, Arif isimli halı tüccarını bir milyon sene geriye gönderir. Cem Yılmaz’ın bir diğer başarılı filmi olan A.R.O.G, gönderildiği yılda dinazorlar ile karşılaşan Arif’in komedi dolu macerasını konu alıyor.

5. Ölümlü Dünya

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul ve Sarp Apak

Hem kiralık katillik hem de restoran işletmeciliği yapan bir ailenin kimlikleri bir aksilik nedeni ile ifşa olur ve komedi sahneleri ile dolu macera başlar. Netflix’in içerik kütüphanesinde yer alan filmin yönetmenliğini Ali Atay üstlendi.

6. Arif V 216

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Özkan Uğur

1960’lı yıllara dönen Arif, insan olma hayali kuran robot arkadaşı 216’yı ve dünyayı karanlık bir gelecekten kurtarmaya çalışır.

7. Cinayet Süsü

IMDb Puanı: 6,7

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Uğur Yücel, Binnur Kaya ve Cengiz Bozkurt

Cinayet büroda çalışan bir grup dedektif, suç mahallerini boya ve şiirlerle donatan seri katili yakalamaya çalışır.

8. Azizler

IMDb Puanı: 6,0

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Engin Günaydın, Haluk Bilginer ve Binnur Kaya

Monotonluktan bunalan Aziz, içerisinde yer aldığı kısır döngüden çıkmak için bir oyun oynamak zorundadır.

9. Pardon

IMDb Puanı: 8,2

Oyuncular: Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin ve Bülent Kayabaş

Senaristliğini Ferhan Şensoy’un üstlendiği Pardon, 3 arkadaşın trajikomik hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Mert Baykal’ın yaptığı başarılı film, 2005 yılında vizyona girdi.

10. Aykut Enişte

IMDb Puanı: 7,1

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Gelinoğlu, Melis Babadağ ve Ege Kökenli

Evlenip yuva kurma hayalini gerçekleştirmek için birikim yapan Aykut, düğün öncesinde dükkânı soyulur ve tüm birikimini kaybeder. 2019 yılında vizyona giren film, Aykut’un komedi dolu hikayesini anlatıyor.

Aykut Enişte’nin büyük bir başarı elde etmesi üzerine Aykut Enişte 2 adlı devam filmi çekildi. İlk filmi popüler dijital yayın hizmeti Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

11. Vizontele

IMDb Puanı: 8,0

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ ve Cem Yılmaz

1974 yılında Anadolu'da yer alan bir kasaba ilk kez televizyon ile buluşur. Bu durum köylüleri heyecanlandırırken aynı zamanda kaygılandırır.

12. Pek Yakında

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cem Yılmaz, Tülin Özen ve Ozan Güven

Eski bir figüran, fantastik bir film çekmek için kollarını sıvar. En iyi Türk komedi filmleri neler sorusunun yanıtını bulabileceğiniz listedeki yapımın senaristliğini ve yönetmenliğini Cem Yılmaz üstlendi.

13. Aile Arasında

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 13A

Oyuncular: Engin Günaydın, Demet Evgar ve Erdal Özyağcılar

Fikret, bir tesadüf sonucunda Solmaz ile arkadaş olur. Fikret, Solmaz’ın yakın zamanda evlenecek olan kızının babası rolünü oynaması gerekir.

14. Organize İşler

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik ve Demet Akbağ

Bir çete lideri, Supermen kılığındaki bir adamı işe alır. Bu esnada çete ile bağlantılı çalıntı bir arabayı kullanan kadın ise çeteden intikam almaya çalışır.

15. Çalgı Çengi

IMDb Puanı: 7,1

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Erdal Tosun

2011 yılında vizyona giren Çalgı Çengi, Salih ve Gürkan isimli iki müzisyenin hikayesini anlatıyor.

16. Kara Bela

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil

Kudret'in sakin hayatı, hayatta kalma mücadelesine dönüşen bir seyahat yüzünden altüst olur. 2015 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Burak Aksak yaptı.

17. Düğün Dernek

IMDb Puanı: 7,0

Yaş Sınırı: 7+

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin

İsmail’in yurt dışında yaşayan oğlu, alelacele bir düğün yapmak için köye gelir. Senaristliğini Selçuk Aydemir’in yaptığı başarılı film 2013 yılında vizyona girdi.

18. Küçük Esnaf

IMDb Puanı: 5,6

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: İbrahim Büyükak, Zeynep Koçak ve Gupse Özay

Ölen babasının mafyaya olan borcunu ödemeye çalışan çilingir, bir kadınla tanışır ve ona âşık olur. Başarılı film 2016 yılında vizyona girdi.

19. Hokkabaz

IMDb Puanı: 7,4

Oyuncular: Cem Yılmaz, Mazhar Alanson ve Özlem Tekim

İskender, Maradona lakaplı çocuk arkadaşı ile birlikte sihirbazlık gösterileri yapar. Senaristliğini Cem Yılmaz’ın yaptığı film 2006 yılında vizyona girdi. Yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği yapım, çok sayıda izleyici tarafından beğenildi.

20. Limonata

IMDb Puanı: 7,4

Yaş Sınırı: 13+

Oyuncular: Ertan Saban, Serkan Keskin ve Funda Eryiğit

Makedonya’da yaşayan Suat, ölümcül bir hastalığa yakalanır. Suat, oğlu Sakib’i yanına çağırır ve hayatını kaybetmeden önce Selim isimli diğer oğlunu görmeyi istediğini söyler. 2015 yılında vizyona giren filmin yönetmenliğini Ali Atay üstlendi. Başarılı yapımın senaristliğini ise Ali Atay ile Ertan Saban yaptı.

Bu liste ile en iyi Türk komedi filmleri neler sorusuna yanıt verdik. Listeye ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.