Nintendo Direct 2024 Etkinliğinde Hangi Oyunlar Tanıtıldı?

Nintendo Direct 2024 etkinliği düzenlendi. Nintendo tarafından düzenlenen etkinlikte heyecan verici yapımlar duyuruldu. YouTube üzerinden yayımlanan videoda bazı oyunların çıkış tarihlerine de yer verildi.

Nintendo Direct 2024 Etkinliğinde Tanıtılan Oyunlar

Nintendo'nun resmî YouTube kanalı üzerinden Nintendo Direct 2024 etkinliği yapıldı. Etkinlikte South Park Snow Day'den Star Wars: Battlefront Classic Collection'a kadar pek çok yapımın duyurusu yapıldı. Oyunların detaylarına ve çıkış tarihlerine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Grounded Nintendo Switch Çıkış Tarihi

İlk olarak 2022 yılının eylül ayında piyasaya sürülen Grounded, hayatta kalma oyunları oynamaktan keyif alan oyunculara hitap ediyor. Satışa sunulduğu dönemde büyük beğeni toplayan oyunun Nintendo Switch sürümü 16 Nisan 2024 tarihinde çıkacak.

Ender Magnolia Nintendo Switch Çıkış Tarihi

Etkinlikte Binary Haze Interactive'in yeni oyunu Ender Magnolia da duyuruldu. Aksiyon ve platform türlerindeki yeni oyun 2024 yılında piyasaya sürülecek. Oyunun tam olarak hangi ayda çıkacağı henüz bilinmiyor.

Monster Hunter Stories Çıkış Tarihi

Macera ve RPG türlerindeki Monster Hunter Stories 2024 yılının yaz aylarında PC, PlayStation 4 ve Nintendo Switch platformlarına çıkacak. 1 dakika 29 saniye uzunluğundaki yeni fragman da yayımlandı. Fragmanı aşağıdaki oynatıcıdan izleyebilirsiniz.

Disney Epic Mickey: Rebrushed Nintendo Switch Çıkış Tarihi

Mickey Mouse ile yeni bir maceraya adım atacağımız Disney Epic Mickey: Rebrushed isimli yapım duyuruldu. 2024 yılında Switch'e çıkacak oyun için yeni tanıtım videosu da yayımlandı.

Arranger: A Role-Puzzling Adventure Çıkış Tarihi

Çeşitli bulmacalar içeren Arranger: A Role-Puzzling Adventure PC, Switch ve PlayStaiton 5 için geliştiriliyor. Merakla beklenen oyun 2024 yılında satışa sunulacak.

Endless Ocean Luminous Nintendo Switch Çıkış Tarihi

Etkinlikte tanıtılan oyunlardan biri olan Endless Ocean Luminous'ta okyanusun derinliklerinde bir maceraya adım atıyoruz. Oyun, 2 Mayıs 2024 tarihinde Switch platformuna çıkacak.

Super Monkey Ball Banana Rumble Çıkış Tarihi

Bir maymunu kontrol ettiğimiz Super Monkey Ball Banana Rumble'da karşımıza çıkan muzları toplayarak ilerlemeye çalışacağız. Karakter özelleştirme sistemine de sahip olan oyun 25 Haziran 2024 tarihinde Switch'e çıkacak.

Star Wars: Battlefront Classic Collection Çıkış Tarihi

Nintendo tarafından yapılan sunumda Star Wars: Battlefront Classic Collection'a da yer verildi. Star Wars Battlefront ve Star Wars Battlefront II isimli klasik yapımlardan oluşacağı söylenen sürüm 14 Mart 2024 tarihinde satışa sunulacak.

South Park Snow Day Çıkış Tarihi

Join Cartman ve arkadaşlarının maceralarını konu alan South Park: Snow Day için 44 saniye uzunluğunda yeni tanıtım videosu yayımlandı. Merakla beklenen oyun 26 Mart 2024 tarihinde satışa sunulacak.

Shin Megami Tensei V Nintendo Switch Çıkış Tarihi

Shin Megami Tensei V: Vengeance için 1 dakika 22 saniye uzunluğunda yeni tanıtım videosu paylaşıldı. Ayrıca oyunun çıkış tarihi de belli oldu. Söz konusu yapım 21 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülecek.

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