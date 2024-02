Elden Ring DLC'si Shadow of the Erdtree'nin Fragmanı Yayımlandı!

Shadow of the Erdtree olarak isimlendirilen Elden Ring DLC'si için fragman yayımlandı. Duyurulduğu günden itibaren büyük bir merak içerisinde beklenmeye başlanan indirilebilir içeriğin tanıtım videosu heyecan seviyesini önemli ölçüde artırdı.

Elden Ring DLC'sinin Fragmanı Nasıl İzlenir?

Bandai Namco'nun resmî YouTube kanalı üzerinden yayımlanan fragman, Shadow of the Erdtree'nin neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. FromSoftware Inc. tarafından geliştirilen indirilebilir içerik sayesinde oyuncular yeni maceralara adım atacak.

2022 yılının şubat ayında satışa sunulan Elden Ring dünya çapında büyük beğeni toplayarak en iyi RPG oyunları arasında yerini aldı. Popüler oyun bu zamana kadar birçok ödüle de layık görüldü. Oyunun büyük bir başarı elde etmesi nedeniyle indirilebilir içerik de sabırsızlıkla bekleniyor.

Elden Ring DLC'si Shadow of the Erdtree Çıkış Tarihi

Elden Ring için geliştirilen Shadow of the Erdtree isimli indirilebilir içerik 21 Haziran 2024 tarihinde piyasaya sürülecek. DLC'nin fiyatı Steam'de 25,99 dolar olarak belirlendi.

Elden Ring'in indirilebilir içeriği hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.