Sadece Günler Kaldı! Şeffaf Tasarıma Sahip Telefon Performans Testinde

Nothing'in heyecanla beklenen yeni akıllı telefonu Phone (3) için zaman azalıyor. 1 Temmuz'da lansmanı yapılacak modelle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı yaşandı. Geçtiğimiz günlerde batarya kapasitesi netleşmişti. Son olarak cihaz, performans testinde görüntülendi. İşte Nothing Phone (3) Geekbench testi sonuçları!

Nothing Phone (3) Geekbench Veritabanında

Tek ve çoklu çekirdek testine giren telefon, bunlardan sırasıyla 2.076 ve 6.577 puan aldı. Raporda yer alan bilgilere göre Phone (3), Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alacak. Tabii bu zaten bilinen bir detaydı çünkü üretici tarafından açıklanmıştı.

Bu yonga setine 16 GB RAM eşlik edecekken, Android 15 üzerinde çalışacak. Arayüz yazılımının Nothing OS 3.5 olması bekleniyor. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre model, 6.7 inç boyutunda LTPO OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca 5.150 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecekken, 100W hızlı şarjdan beslenecek. Dört adet 50 MP kameraya yer vereceği de iddialar arasında.

Beklenen Nothing Phone (3) özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 RAM: 12 GB veya 16 GB

12 GB veya 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ekran: 6.7 inç LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük, 3000 nit parlaklık

6.7 inç LTPO OLED, 120 Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük, 3000 nit parlaklık Arka Kamera: 50 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 3x periskop zoom

50 MP ana + 50 MP ultra geniş + 50 MP 3x periskop zoom Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 5150 mAh

5150 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, kablosuz ve ters şarj destekli

100W kablolu, kablosuz ve ters şarj destekli İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 Diğer Özellikler: Wi-Fi 6E, eSIM, NFC, yeni Glyph Matrix LED sistemi

Wi-Fi 6E, eSIM, NFC, yeni Glyph Matrix LED sistemi Yazılım Desteği: 5 yıl Android güncellemesi, 7 yıl güvenlik yaması

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Nothing Phone (3)'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.