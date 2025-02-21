Nothing Phone (3a) Serisinin Görüntüleri Sızdırıldı! Sıra Dışı Tasarım

Çok yakında tanıtılmaya hazırlanan Nothing Phone (3a) ve Phone (3a) Pro modellerinin görüntüleri ortaya çıktı. Bununla birlikte yeni telefonların nasıl bir görünüme sahip olacağı belli oldu. Nothing'in yeni modelleri tasarımlarıyla fark yaratacak.

Nothing Phone (3a) Serisi Tasarımıyla Dikkak Çekiyor

İki telefon arasındaki en büyük farklılık kamera bölümünde bulunuyor. Nothing Phone (3a) modelinde arka kameralar yatay şekilde konumlandırılmış. Phone (3a) Pro modelinde ise kameralar L şeklinde dizilmiş.

İki telefonun sol tarafında ses butonları, sağ tarafında ise güç tuşu ve özel kamera butonu yer alıyor. Görüntülerde Phone (3a) modelinde siyah ve beyaz, Phone (3a) Pro'da ise siyah ve gri renk seçenekleri bulunuyor. Telefonların farklı renk seçeneklerine sahip olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İki telefonda da IP64 sertifikası bulunacak. Bu sertifika, telefonların belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak. Telefonlarda sekiz çekirdekten oluşan Snapdragon 7s Gen 3 (4nm) işlemcisi ve Adreno 810 GPU yer alacak.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefonlarda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. İki telefon arasındaki en büyük farklılık ise üçüncü kamerada olacak.

Phone (3a) modeli 2x yakınlaştırmalı telefoto kameraya sahip olacak. Phone (3a) Pro modelinde ise Sony'nin Lytia LYT-600 1/1.95" sensörünü kullanan 3x optik yakınlaştırmalı telefoto kamera yer alacak. Bu sensör Realme 13 Pro+'ta da tercih edilmişti.

Nothing Phone (3a) Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Merakla beklenen Nothing Phone (3a) serisi 4 Mart 2025 tarihinde tanıtılacak.