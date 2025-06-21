Yüksek Şarj Hızı, Amiral Gemisi Deneyimi: Nothing Phone 3 Özellikleri Sızdı!

Işıklı ve şeffaf tasarımlı akıllı telefonlarıyla bilinen Nothing, önümüzdeki haftalarda Phone 3 ile karşımıza çıkacak. Söz konusu modelle ilgili şimdiye kadar birçok sızıntı gerçekleşti. Yakın zamanda tasarımı ortaya çıkmışken, son olarak neler sunacağı da netleşti. İşte Nothing Phone 3 teknik özellikleri ve tanıtım tarihi!

Nothing Phone 3 Teknik Özellikleri (İddia)

Akıllı telefon dünyası için güvenilir sızıntı kaynaklarından Gadget Bits, Nothing Phone 3 teknik özelliklerini ortaya çıkardı. Buna göre söz konusu model, 6.7 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekranla gelecek.

Ön tarafında 50 MP özçekim kamerasına yer verecek cihazın arka tarafında üçlü kurulum bulunacak. Bu kurulumsa 50 MP ana + 50 MP 3x periskop + 50 MP ultra geniş açılı kameralardan oluşacak.

Öte yandan 100W hızlı şarjdan beslenen 5150 mAh'lik bataryadan güç çekecek telefon, Qualcomm'un Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alacak. Bu noktada Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 üzerinde çalışacağını da belirtelim.

İddia edilen Nothing Phone 3 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detay Ekran 6.7" 1.5K LTPO OLED Arka Kamera 50 MP Ana + 50 MP 3x Periskop + 50 MP Ultra Geniş Ön Kamera 50 MP Batarya 5150 mAh, 100W hızlı şarj Kablosuz Şarj Var + Ters şarj İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 İşletim Sistemi Nothing OS 3.5 (Android 15 tabanlı) Diğer Özellikler NFC, eSIM, Glyph Matrix (yeni arayüz)

Bu özelliklere göre amiral gemisi kadar yüksek olmasa da yakın bir deneyim sunabileceğini söyleyebiliriz. Nihai sonucu telefon piyasaya sürüldüğünde yapılacak performans testlerinde göreceğiz.

Nothing Phone 3 Tanıtım Tarihi

Söylentilere göre Nothing Phone 3, 1 Temmuz'da duyurulacak. Akabinde piyasaya sürülecek.

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