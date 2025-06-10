Nothing Phone 3'ün Tasarımında Büyük Değişiklik! Bu Beklenmiyordu

Nothing'in Phone (3) isimli yeni telefonu ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı ortaya çıkan Nothing Phone 3'ün bu kez tasarımı sızdırıldı. Peki, yeni Nothing telefon nasıl bir görünüme sahip olacak?

Nothing Phone 3'ün Tasarımı Nasıl Olacak?

Max Jumbor, sosyal medya hesabı üzerinden Nothing Phone (3) isimli akıllı telefonun bir görüntüsünü paylaştı. Bu görsel, Nothing Phone serisinin yeni modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlıyor.

Görsele göre telefonun arka yüzeyinde hem tasarımda hem de kamera düzeninde önemli bir değişiklik yapılacak. 2023 yılında satışa sunulan Nothing Phone (2) modelinde iki adet kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda ise üç adet kamera yer alacak.

Nothing Phone 3'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Yeni telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ve özellikleri henüz bilinmiyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

Nothing Phone 3'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Nothing Phone (3) modelinin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 799 dolar (31.343 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 899 dolar (35.265 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nothing Phone 3 Tantıım Tarihi

Nothing'in Phone 3 isimli akıllı telefon modeli 1 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak.