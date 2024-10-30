NVIDIA Ekran Kartlarında Güvenlik Açığı Keşfedildi: Sürücüyü Hemen Güncelleyin!

NVIDIA ekran kartlarında bir dizi güvenlik açığı tespit edildi. Bu açıkların "yüksek" öneme sahip olduğu altı çizildi. NVIDIA tarafından yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte güvenlik açıkları kapatıldı. Dolayısıyla eğer bu ekran kartına sahipseniz acilen güncelleme yapmanız gerekiyor.

NVIDIA Ekran Kartlarındaki Güvenlik Açığı Nedeniyle Güncelleme Yayınlandı

Dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan NVIDIA, GeForce ekran kartı sahiplerini yakından ilgilendiren bir rapor paylaştı. Paylaşılan raporda toplamda sekiz adet güvenlik açığının tespit edildiği ve bunların tamamının yüksek öneme sahip olduğu belirtildi.

Güvenlik açığının hem GeForce yazılımını hem de NVIDIA RTX, Quadro, NVS ve Tesla serilerini etkilediği ifade edildi. Windows'un yanı sıra Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlarda da aynı tehlike geçerli.

Paylaşılan bilgilere göre söz konusu güvenlik açığını kullanarak sisteme erişim sağlayabilen bilgisayar korsanları, kötü amaçlı kod çalıştırabilir ve hatta kişisel verileri ele geçirebilir. Raporda hacker'ların bu açıklardan yararlanılıp yararlanmadığına dair bir bilgi mevcut değil.

Bilgisayarınız Windows ise 566.03 sürümüne sahip NVIDIA GeForce güncellemesini, Linux bilgisayarınız varsa 565.57.01, 550.127.05 ve 535.216.01 sürümlerini yüklemeniz gerekiyor.

NVIDIA, bazı distribütörlerin söz konusu güvenlik güncellemelerini 565.92, 561.03, 556.35 ve 553.05 şeklinde yayınladığını da sözlerine ekledi. NVIDIA RTX, Quadro ve NVS ekran kartları için yayınlanan sürücülerin 566.03, 553.24 ve 538.95'in olduğu belirtildi.

NVIDIA Ekran Kartı Nasıl Güncellenir?