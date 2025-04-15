Nvidia RTX 5060 ve RTX 5060 Ti Tanıtıldı! İşte Türkiye Fiyatı!

Nvidia, oyun tutkunlarını heyecanlandıracak RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerini resmi olarak duyurdu. Bu yeni ekran kartları, güçlü özellikleri ve cazip fiyatlarıyla oyuncuların gözdesi olmaya aday. Peki RTX 5060 ve RTX 5060 Ti özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? İşte detaylar!

Nvidia RTX 5060 ve RTX 5060 Ti Türkiye Fiyatı

Nvidia, CES 2025'te tanıttığı RTX 50 serisi ekran kartı ailesine uygun fiyatlı yeni modeller ekledi. Şirket, bir süredir çeşitli sızıntılarla gündeme gelen RTX 5060 ve 5060 Ti modellerini tanıttı. Bunlar arasında yoğun ilgi görmesi beklenen RTX 5060 Ti modeli, 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle 16 Nisan’da satışa sunulacak.

8 GB versiyonu 379 dolar, 16 GB versiyonu ise 429 dolar olacak. Nvidia'nın Türkiye sitesinde yer alan bilgiye göre ülkemizdeki başlangıç fiyatı ise 18.200 TL olacak. Ancak donanım üreticileri Nvidia'dan aldıkları çiplerin üzerine kendi soğutma ünitlerini ekleyerek kendi fiyatını belirleyecek.

Standart RTX 5060 ise Mayıs ayında raflardaki yerini alacak. Giriş seviyesi RTX 5060'ın fiyatı ise sadece 299 dolar olarak açıklandı. Ancak Nvidia Türkiye'de bu kartın ne kadara satılacağıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Uygun fiyatına rağmen DLSS 4 desteğiyle önemli ölçüde performans artışı vaat eden RTX 5060 ve RTX 5060 Ti, multi Frame Generation (MFG) özelliği ile önceki nesillere kıyasla büyük bir fark yaratırken gecikme sürelerini de azaltıyor. Ancak RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerinin gerçek performansı inceleme ambargosunun kaldırılmasıyla netleşecek.

Her ne kadar şimdilik bu kartlar elimizde olmasa da Tamindir olarak yayınlanan testleri incelemeye ve sizlere ulaştırmaya özen göstereceğiz. Ancak performans testleri kadar merak edilen bir mesele daha var; o da ulaşılabilirlik.

Nvidia bir süredir stok sorunlarıyla gündeme geliyor. Bazı kullanıcılar, şirketin yeni kartlarını sanki pandemi dönemindeymişcesine bulmakta zorlandıklarını ifade ediyor. Şimdilik ülkemizde pek görülmeyen bu durumun daha erişilebilir modellerde çok daha fazla hissedilmesi olası.