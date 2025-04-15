Bu Uygulama TikTok'u Tarihe Gömebilir! Sizi Takipçiniz Olmadan Şöhret Yapıyor

TikTok, Reels ve Shorts gibi platformların hüküm sürdüğü kısa video dünyasında yepyeni bir oyuncu sahneye çıkıyor: Neptune. Henüz beta aşamasında olan bu uygulama, kullanıcılarına beğeni ve takipçi sayılarını gizleme imkânı sunarak rekabetten çok içerik üreticilerinin ne kadar yaratıcı olduğunu göstermek istiyor.

Kurucusu Ashley Darling'in geçmişi, influencer dünyasının sahne önünden arka planına kadar uzanıyor. OPTYX ajansında yetenek direktörü olarak çalışırken "görmezden gelinen" içerik üreticileriyle ilgilenmiş.

Sosyal Medya Eskiden Eğlenceliydi

Sosyal medyada takipçi savaşı yerine yeniden keyifli bir ortam yaratmak isteyen Darling şöyle diyor:

Yıllardır hem içerik üreticisi olarak hem de markalara danışmanlık yaparken hep aynı cümleyi duydum: ‘Eskiden sosyal medya eğlenceliydi. Yaratıcılık vardı, rekabet değil.’ Bu yüzden kimsenin dinlemesini beklemeden kendi platformumu kurdum.

Darling'in platformunda beğeni ve takipçi sayısı yok, bunlara "ghost metrics" adı veriliyor. İsteğe bağlı olarak beğeni ve takipçi sayınızı kapatabiliyorsunuz. Burada önemli olan kalite. Kullanıcılar böylece içerik üretirken istatistik baskısından uzaklaşıyor; beğeni ve takipçi sayısından demoralize olmak yerine içeriğinin kalitesine odaklanabiliyor. Burada biraz klasik edebiyattan aşinâ olduğumuz "sanat sanat içindir" sözleri aklımıza gelebilir. Darling'in dünyasında sosyal medya, içerik üreticilerine ait ve onlar için elinden geleni yapmak istiyor gibi duruyor.

"İçerik Üreticileri İnterneti Kuranlardır"

Platformun algoritması ise klasik sosyal medya anlayışından farklı işliyor. En çok etkileşim alan içerikler yerine kullanıcıların ilgisine ve içerik kalitesine odaklanıyor. Yani burada küçük çaplı, çok güzel içerikler çıkarıyor olmasına rağmen gölgede kalmış influencer'ların da sesi duyulabiliyor.

Şirketin pazarlama sorumlusu Timur Tugberk durumu şöyle özetliyor:

İnterneti kuranlar aslında içerik üreticileriydi. Şirketler ya da algoritmalar değil. Neptune, bağlantı için var; şöhret için değil.

Neptune, şu an 970 beta test kullanıcısıyla deneniyor ve 400 bini aşkın kişi bekleme listesinde sırada. Uygulama, gelecek hafta App Store'da resmen yayınlanacak. Android kullanıcıları için ise altı ay içinde Google Play Store'a gelmesi planlanıyor.