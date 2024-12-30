Bakan Duyurdu: Öğretmen Olmak İsteyenler Artık KPSS'ye Girmeyecek

Öğretmen adaylarını yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Yaşanna gelişmeye göre öğretmen olmak için KPSS puanına gerek kalmayacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuya dair oldukça önemli bir açıklamada bulundu.

Öğretmen adayları için Akademi Giriş Sınavı (AGS) isimli yeni bir sistemin uygulanacağı belirtildi. Bu sınavın 13 Temmuz 2025 tarihinde yapılması bekleniyor.

Öğretmenlik için KPSS Gerekmeyecek

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre Bakan Tekin, yaptığı açıklamada "2025’te öğretmen adayı arkadaşlarımız için KPSS olmayacak. ‘Akademi Giriş Sınavı (AGS)’ adıyla bir sınav gerçekleştireceğiz" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Sınavı 13 Temmuz’da ÖSYM yapacak. AGS sonuçlarına göre Millî Eğitim Akademisine giriş süreci başlayacak. Akademideki eğitimden sonra da öğretmen arkadaşlarımızı istihdam edeceğiz."

Bakan Tekin ayrıca ilkokullarda artık karne verilmeyeceğini de belirtti. Yapılan açıklamada "Şimdi önümüzdeki yılla ilgili ilkokullarda karne uygulamasının yerine gelişim raporu uygulamasına geçmiş olacağız" sözlerine yer verildi.

LGS Kalkacak mı?

Bakan Tekin, "Velilere tavsiyem açıkladığımız müfredata, ulaştırdığımız materyallere odaklansınlar. Sınav sistemi değişir değişmez öyle bir şey söylemiyorum ama sınavın içeriğiyle ilgili değişiklikler için zaten hazırlıklarımız da var. Sınavın içeriği de bu formata dönecek. Yani programla uyumlu hâle gelecek" dedi.

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