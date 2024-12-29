Türkiye'nin En Yerli Otomobilleri Belli Oldu!
Türkiye'nin en yüksel yerlilik oranına sahip otomobil modelleri belli oldu. Listede Togg, Fiat Egea ve Hyundai i10 gibi popüler modeller var.
Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni ÖTV'siz araç düzenlemesi ile birlikte pek çok kişinin kafasında soru işaretleri yaratan yerli araç tanımlaması ile iligli yeni bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarını paylaştı.
Paylaşılan liste, ülkemizin hangi otomobilin üretiminde ne kadar rol oynadığını gözler önüne sererken, hangi modellerin ÖTV'siz araç alımı kapsamına gireceğini ortaya koydu.
Yüzde 72'lik Yerlilik Oranına Sahip Togg T10X, Türkiye'nin En Yerli Otomobili Oldu
Sanayi Bakanlığı'nın üreticilerin beyanlarına göre düzenlediği yerli katkı oranlarını tablosunun en üst sırasında yüzde 72,18 oranla Togg T10X yer alıyor. Yerli elektrikli otomobilin daha öncesinde yüzde 51 olarak açıklanan yerli oranının, bu listeyle birlikte Togg yetkililikeri tarafından yüzde 72 olarak güncellendiğini belirtelim.
Paylaşılan yeni liste ile birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınabilecek otomobiller de belli oldu. Bilmeyenler için yeni düzenleme ile birlikte engelli bireyler, sadece yüzde 40 ve daha fazla yerlilik oranına sahip otomobilleri 10 yıllık süreyle ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.
İşte ÖTV'siz Alınabilecek Araçlar
|Model
|Yerlilik Oranı (%)
|Togg T10X
|72,18
|Hyunda i10
|60-64
|Hyundai i20
|57-62
|Hyundai Bayon
|57-61
|Fiat Egea Sedan
|52-62
|Fiat Egea Cross-Cross Wagon
|54-62
|Renault Megane
|40,6-57
|Renault Clio
|42-69,5
|Toyota Corolla
|45-49
|Toyota C-HR
|44-45
ÖTV'siz Alınabilecek Arabalar Belli Oldu!
Yeni düzenlemeyle beraber ÖTV'siz alınabilecek arabalar merak edilmeye başlandı. İşte %40 yerlilik oranı şartını karşılayan ÖTV muafiyetli arabalar!
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...