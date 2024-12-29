Türkiye'nin En Yerli Otomobilleri Belli Oldu!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni ÖTV'siz araç düzenlemesi ile birlikte pek çok kişinin kafasında soru işaretleri yaratan yerli araç tanımlaması ile iligli yeni bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024 yılına ilişkin Türkiye'de üretilen otomobillerin yerli katkı oranlarını paylaştı.

Paylaşılan liste, ülkemizin hangi otomobilin üretiminde ne kadar rol oynadığını gözler önüne sererken, hangi modellerin ÖTV'siz araç alımı kapsamına gireceğini ortaya koydu.

Yüzde 72'lik Yerlilik Oranına Sahip Togg T10X, Türkiye'nin En Yerli Otomobili Oldu

Sanayi Bakanlığı'nın üreticilerin beyanlarına göre düzenlediği yerli katkı oranlarını tablosunun en üst sırasında yüzde 72,18 oranla Togg T10X yer alıyor. Yerli elektrikli otomobilin daha öncesinde yüzde 51 olarak açıklanan yerli oranının, bu listeyle birlikte Togg yetkililikeri tarafından yüzde 72 olarak güncellendiğini belirtelim.

Paylaşılan yeni liste ile birlikte ÖTV muafiyetinden yararlanılarak satın alınabilecek otomobiller de belli oldu. Bilmeyenler için yeni düzenleme ile birlikte engelli bireyler, sadece yüzde 40 ve daha fazla yerlilik oranına sahip otomobilleri 10 yıllık süreyle ÖTV'siz bir şekilde satın alabilecek.

İşte ÖTV'siz Alınabilecek Araçlar

Model Yerlilik Oranı (%) Togg T10X 72,18 Hyunda i10 60-64 Hyundai i20 57-62 Hyundai Bayon 57-61 Fiat Egea Sedan 52-62 Fiat Egea Cross-Cross Wagon 54-62 Renault Megane 40,6-57 Renault Clio 42-69,5 Toyota Corolla 45-49 Toyota C-HR 44-45

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