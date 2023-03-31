Apple, OLED Ekranlı MacBook Air Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Özellikle son yıllarda çıkan M1 ve M2 çipleriyle birlikte büyük bütçeli performans PC'lerine karşı artık neredeyse bir fiyat-performans ürününe dönüşen MacBook Air, OLED ekrana kavuşabilir.

Koreli teknoloji haberleri sitesi TheElec.'te yer alan bir habere göre Apple, OLED ekrana sahip bir MacBook Air modeli üzerinde gizlice çalışıyor.

Ekranlar LG Tarafından Geliştirilecek

MacBook Air, kullanıcılar tarafından sıklıkla beğenilen bir ürün olsa da ekran kalitesi ve XDR dikkat çeken MacBook Pro serisinin gerisinde kalmasıyla eleştiriliyordu. Ancak sıradaki modellerle birlikte bu şikayet de tarih olabilir.

Sitede yer alan habere göre Samsung ve Huawei gibi MacBook Air'e rakip modeller ortaya koyan markalara karşı rekabeti devam ettirmek isteyen Apple, LG tarafından üretilen OLED ekranları kullanacak.

Buna göre 11 ve 12.9 inç yeni nesil iPad Pro modelleri için geliştirilen OLED ekranların, gizli bir şekilde yürütülen MacBook Air uyarlaması gelecek.

Henüz OLED ekrana sahip MacBook Air modellerinin ne zaman ortaya çıkacağı belli değil. Ancak 2024 yılında çıkmasına muhtemel gözüyle bakılıyor.