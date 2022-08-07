M2 İşlemcili Macbook Air'in Oyun Performansı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz ay tanıtılan M2 işlemcili Macbook Air, iş istasyonu olarak kullanmak için fazlasıyla uygun görüyordu. Bunun dışında Apple, yeni nesil Macbook Air'lerin piyasadaki çoğu oyunu çalıştırabileceğini iddia ediyordu. Wired'ta yayınlanan bir haber M2 işlemcili Macbook Air'lerin oyun performansını ortaya çıkardı.

Uzun süredir bilgisayarlarını oyun sektöründen daha çok iş ve günlük yaşam için tasarlayan Apple, son yıllarda bu inadını kırdı. Gelişen çip teknolojisi sayesinde çok daha yüksek işlem kapasitesine sahip olan yeni Macbook serisi laptoplar, oyunları kaldırabilir hale geldi. Piyasadaki büyük oyunların macOS uyumu üzerine büyük çalışmalar yapan Apple, uzun süren işletim sistemi uyumluluk sorunlarını sıfıra indirdi. Hatta yakın zamanda geçtiğimiz yıl oyun sektörünü sallayan Resident Evil: Village ve sevilen oyun No Man's Sky'ın macOS işletim sistemlerine geleceği açıklandı. Peki fanı olmayan Macbook Air oyunlarda ne kadar iyi performans gösteriyor?

İşte M2 İşlemcili Macbook Air Oyun Testi Sonuçları!

Uzmanlar öncelikle yeni laptopta Apple Arcade ve iPhone oyunlarını test etti. Burada çıkan sonuçlar tabii ki şaşırtıcı değil. Apple Store üzerine yer alan çoğu oyunu rahatlıkla çalıştırmayı başaran Macbook Air, optimizasyon konusunda da herhangi bir sorun yaşamadı. Sonrasında cihazın emulator ve bulut tabanlı oyun sistemlerindeki performansını test eden uzmanlar, hem oyun kumandalarında hem de streaming servislerinde herhangi bir gecikme tespit edemedi.

Macbook Air'in asıl gücü tahmin edebileceğiniz gibi AAA oyunlarda ortaya çıktı. Öncelikle Minecraft'ı yüksek gölgelendirme modlarıyla test eden uzmanlar, Macbook Air'in gayet başarılı bir şekilde oyunu çalıştırabildiğini tespit etti. Cihazı zorlamak için Shadow of the Tomb Raider oyunu 1140x960 çözünürlükte ve orta grafik ayarlarda çalıştırıldı. Güçlü bir görüntü işleme kapasitesi olmayan cihaz bu noktada ortalamada 42 FPS değerlerine ulaştı. Metro Exodus ise 1920x1200 çözünürlük ve orta grafik ayarlarında çoğunlukla 30 FPS'e sahipti fakat kimi noktalarda 12 FPS'e kadar düşüşler yaşandı. GTA 5 ise testlerden gayet başarılı bir şekilde çıkarak 50 FPS'in üzerinde sonuçlar verdi.

Sonuç olarak M2 işlemciler, görüntü işleme kapasitelerinin düşük olması sebebiyle yüksek kalitede oyun deneyimi için hala yetersiz gibi görünüyor. Yine de geride kalan yıllara göre oyunlarda çok daha yüksek performans alınabilmesi, Apple tarafında yaşanan gelişmelerden biri. Tabii bu testlerin fanı olmayan bir cihazda yapıldığını atlamamak gerekir. Aşırı ısınma sorunlarında Macbook Air, M2'nin işlem gücünü azaltarak artan ısıyı dengeliyor. Bu sebeple oyun içinde anlık FPS düşüşü gibi sorunlarla karşılaşmak fazlasıyla olağan.