Dev Bataryalı Ucuz Tablet Tanıtıldı! 8 GB RAM ve Dahası

Kısa süre önce OnePlus Nord 5 ve OnePlus Nord CE 5'in yanı sıra OnePlus Pad Lite isimli uygun fiyatlı bir tablet de tanıtıldı. Tablet devasa batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OnePlus Pad Lite Özellikleri

11 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Pad Lite, LCD ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 207 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Yüzde 85,3 ekran gövde oranına sahip tablet 166,46 x 254,91 x 7,39 mm boyutlarında.

Tablet gücünü MediaTek Helio G100 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı OxygenOS 15 ile birlikte gelen tablet 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Tablette ayrıca 128 GB depolama alanı bulunuyor. 9340 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

530 gram ağırlığındaki tablette 5 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. Ön yüzeyde de 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Peki, OnePlus'ın yeni tableti Pad Lite'ın fiyatı ne kadar?

OnePlus Pad Lite Fiyatı

OnePlus Pad Lite'ın 6 GB RAM'e sahip sürümü için 199 euro (9.347 TL), 8 GB RAM'e sahip sürümü için 229 euro (10.755 TL) fiyat etiketi belirlendi.