OnePlus'tan 144Hz Ekranlı Bütçe Dostu Telefon! 6800 mAh Bataryası Var

Kısa süre önce OnePlus Nord CE 5 ve OnePlus Nord 5 tanıtıldı. Bütçe dostu telefon Nord 5 yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve devasa batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

OnePlus Nord 5 Özellikleri

6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Nord 5, AMOLED ekran üzerinde 1240 x 2772 piksel çözünürlük, 450 PPI piksel yoğunluğu ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 93,6 ekran gövde oranına sahip telefon 163,4 x 77 x 8,1 mm boyutlarında.

Telefon gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alyıor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Nord 5 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri mevcut. 6800 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip Sony LYT-700 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Nord 5'in ön yüzeyinde ise 50 megapikse lçözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Android 15 tabanlı Oxygen OS 15 ile birlikte gelen telefonda IP65 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor. 211 gram ağırlığındaki telefonda ekran altı parmak izi sensörü de yer alıyor.

OnePlus Nord 5 Fiyatı