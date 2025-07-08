2 Bin TL'lik Telefon Tanıtıldı! 6 GB RAM, 50 MP Kamera ve Dahası

Ai+ Pulse tanıtıldı. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok ucuz bir Android telefon olan Pulse, yüksek RAM kapasitesi, büyük batarya, yüksek çözünürlüklü kamera ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Ai+ Pulse Özellikleri

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Ai+ Pulse, 720 x 1600 piksel çözünürlük, 450 nit parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 193 gram ağırlığındaki telefonun yan tarafında pramak izi sensörü de mevcut.

Telefonda Unisoc T615 işlemcisi ve Mali-G57 MP1 GPU bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

8,5 mm kalınlığındaki telefon 4 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB seçenekler mevcut. 5000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 10W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı NxtQuantum OS ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

Ai+ Pulse Tahmini Türkiye Fiyatı

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 4.999 Hindistan rupisi (2.334 TL)

4.999 Hindistan rupisi (2.334 TL) 6 GB RAM + 128 GB Depolama: 6.999 Hindistan rupisi (3.269 TL)

Ai+ Pulse için 4.999 Hindistan rupisi (58 dolar) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergisiz fiyatı 2 bin 334 TL, vergili fiyatı ise 4 bin 742 TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.