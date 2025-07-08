7100 mAh Bataryalı Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM'e Sahip

Geçtiğimiz yılın nisan ayında 100W hızlı şarj destekli OnePlus Nord CE 4'ü duyuran OnePlus, serinin yeni telefonunu tanıttı. OnePlus Nord CE 5 isimli uygun fiyatlı telefon devasa batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

OnePlus Nord CE 5 Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip OnePlus Nord CE 5, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 387 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüzde 94,10 ekran gövde oranına sahip telefon 163,58 x 76,02 x 8,17mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 8350 Apex işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Norrd CE 5 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 7100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f1.8 diyafram değerine sahip Sony LYT-600 ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor.

Nord CE 5'in ön yüzeyinde 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Telefonun arka kameraları 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamerası ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.

Android 15 tabanlı Oxygen OS 15 ile birlikte gelen telefonda çift SIM desteği ve ekran altı parmak izi sensörü de bulunuyor. Peki, OnePlus Nord CE 5'in fiyatı ne kadar?

OnePlus Nord CE 5 Fiyatı