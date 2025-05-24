Online Alışveriş Yapanları Sevindirecek Haber: İade Kargo Ücreti Kalkıyor!

Ticaret Bakanlığı tüketici haklarını korumaya yönelik olarak aldığı karar kapsamını genişletti. Buna istinaden Ticaret Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2026 tarihinde hayata geçecek olan yeni bir yönetmelik yayınlandı. Yeni düzenleme kapsamında bahsi geçen tarihten itibaren online alışverişlerde ürün iadesi durumunda kargo ücretinin kaldırılması gibi yeni kararlar uygulanmaya başlanacak. İşte konuyla ilgili detaylar...

Artık İade Ettiğiniz Ürünler İçin Kargo Ücreti Ödemeyeceksiniz!

Konuyla ilgili olarak alınan kararlar kapsamı aslında daha da öncesine dayanıyor. Zira son kararlara göre iade durumlarında kargo ücreti tüketiciler tarafından ödenmekteydi. Ancak bu noktada 28. Tüketici Konseyi'nde gelen itirazlar kararın yeniden gözden geçirilmesini gerektirdi. Yeniden gözden geçirilen kararlar kapsamında iade durumundaki kargo ücretinin artık tüketici değil satıcılar tarafından karşılanacağı bildirildi.

Yeni sistemde cayma hakkını kullanan tüketiciler iade kargo ücretlerini ödemeyecekler. Devamında cayma hakkını ilgilendiren kararlar da alındı. Özellikle elektronik ürünler noktasında yapılan cayma hakkı değişikliği ile daha öncesinde akıllı telefon, tablet, akıllı saat gibi ürünlerde sınırlı cayma hakkı kapsamı varken artık bu noktada alınan karar ile sınırlandırmalar geri çekilmiş oldu.

Bu sayede artık satın aldığınız herhangi bir ürünü 14 gün içerisindeki cayma hakkınızı kullanarak herhangi bir koşul belirtmeden iade edebileceksiniz. Arabulucuk adına da önemli değişiklikler yapıldı. Yeni kararlara göre artık parasal sınır dahilinde yaşanan anlaşmazlıklarda tüketici direkt olarak mahkemeye gidemeyecek. İlk olarak belirlenen yasal sınırlar içerisinde arabulucuk başvurusunda bulunacak ve konunun arabulucuk ile çözülmesini talep edilecek.

Bahsi geçen tüm zorunluluk ve değişikliklere ait bilgiler mesafeli satış sözleşmesinden önce tüketicilere sunulan ön bilgilendirme kılavuzlarında yer alacak. Ayrıca 1 Ocak 2026 tarihinden önce yayınlanacak genel kılavuzlar ile tüketicilerin biliçlendirilmesi de sağlanacak. Genel olarak toparlamak gerekirse alınan tüm kararlar 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle geçerli olacak.

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