Opel Astra Elektrik Türkiye'de Satışa Sunuldu: Özellikleri ve Fiyatı

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Opel Astra Elektrik isimli otomobil modeli Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Almanya merkezli otomobil üreticisi Opel tarafından piyasaya sürülen Astra Elektrik neler sunuyor?

Opel Astra Elektrik Özellikleri

Menzil : 418 km'ye kadar

: 418 km'ye kadar Maksimum Hız : 170 km/s

: 170 km/s 0-100 km/s Hızlanma : 9,2 saniye

: 9,2 saniye Maksimum Güç : 115 kW

: 115 kW Maksimum Tork : 270 Nm

: 270 Nm Batarya Kapasitesi: 54 kWh

Opel Astra Elektrik olarak isimlendirilen yeni bir otomobil modeli piyasaya sürüldü. 418 kilometreye kadar menzil sunan araba 0'dan 100 kilometreye 9,2 saniyede ulaşabiliyor. 115 kW maksimum güce sahip olan otomobilde 270 Nm maksimum tork mevcut.

54 kWh batarya kapasitesinin yer aldığı elektrikli araba hızlı (DC) 100kW'de 26 dakikada yüzde 80 seviyesine kadar şarj olabiliyor. Pure Panel Pro-10 inç büyüklüğünde gösterge ve multimedya ekrana sahip olan otomobil, ev tipi (AC) 3,2 kW'de ise yüzde 100 seviyesine 19 saatte ulaşabiliyor.

Opel Astra Elektrik Fiyatı Ne Kadar?

Türkiye'de satılan ucuz elektrikli arabalar arasında yer alan Opel Astra Elektrik modeli 1 milyon 599 bin 900 TL başlangıç fiyat etiketine sahip.

Almanya merkezli üretici Opel tarafından satışa sunulan yeni elektrikli otomobil modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.