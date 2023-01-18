Opel Corsa, Opel Astra gibi sevilen modelleri bulunan Opel araç markası birbirinden farklı tasarımlarla yeni araçları devamlı olarak karşımıza çıkarıyor. Opel fiyat listesi de bu güncellemelerle birlikte değişebiliyor. Peki, Opel araç fiyatları ne kadar? Gelin, yakından bakalım.

Opel Fiyat Listesi - 2023

Opel Corsa 1.2 75 HP Benzin MT5 519.900 TL

1.2 75 HP Benzin MT5 519.900 TL Opel Corsa - e 100 kW 849.900 TL

100 kW 849.900 TL Opel Yeni Astra 1.2 130 HP Benzin MT6 728.900 TL

1.2 130 HP Benzin MT6 728.900 TL Opel Crossland 1.2 110 HP Benzin MT6 671.900 TL

1.2 110 HP Benzin MT6 671.900 TL Opel Mokka 1.2 130 HP Benzin AT8 917.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 917.900 TL Opel Mokka - e 100 kW 909.900 TL

100 kW 909.900 TL Opel Grandland 1.2 130 HP Benzin AT8 1.080.900 TL

1.2 130 HP Benzin AT8 1.080.900 TL Opel Combo Life 1.5 102 HP Dizel MT6 552.900 TL

1.5 102 HP Dizel MT6 552.900 TL Opel Zafira Life 2.0 180 HP Dizel 1.009.900 TL

Yukarıdaki fiyatlar Opel firmasının araçlarında tavsiye ettiği başlayan fiyatlar olmakla birlikte zaman içinde değişim gösterileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle araç fiyatları zaman içinde artabilir veya azalabilir.

Şu an için Opel Astra ve Opel Corsa en çok aratılan ve sevilen modelleri arasında yer almaktadır. Ancak aile için Combo Life modeli de tercih edilmektedir. Aynı zamanda Opel Astra modelinin rakibi olarak görülen Wolkswagen Golf birçok kişi tarafından sevilmektedir. Kimi zaman insanlar Opel'i tercih ederken kimi zaman ise Golf tercih etmektedir. Sizce hangi model daha iyi? Yorumlarda tartışalım.

Opel Kimin? Ne Zaman Kuruldu?

19. yüzyılda kurulan Opel bir dikiş makinesi üretisi olan Adam Opel tarafından kurulmuştur. Neredeyse her araba markasını üreten kişilerin soy isimlerini verdikleri gibi Opel de Adam Opel'in soyadını almıştır.

İlk olarak bisiklet üreten Opel firması daha sonraları otomobil üretmeye başlamıştır. Alman markası olan Opel şimdiye kadar birçok kişi tarafından sevilerek kullanılan otomobil markaları arasında yer aldı.

Bu içeriğimizde Opel güncel fiyat listesini sizler için derledik. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? En sevdiğiniz Opel modeli hangisi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Mercedes Fiyat Listesi - 2023 neler? Meraklıları yazımıza göz atabilir.