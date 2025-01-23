Trollüğün de Böylesi: OpenAI Alan Adıyla Resmen Alay Etti

Bir yazılım geliştiricisi, OpenAI alan adı aldı ve bunu yapay zeka araştırma şirketini sinirlendirecek bir şekilde kullandı. "OGOpenAI.com" alan adını satan alan Ananay Arora, bu alan adını Çin merkezli açık kaynak yapay zeka modelleri geliştiricisi DeepSeek'e yönlendirdi.

OGOpenAI Alan Adı Aslında OpenAI'a Bir Gönderme

Arora, bunu yaparak OpenAI'ın ilk yıllarına gönderme yaptı. Yönlendirme için DeepSeek'in tercih edilmesi, açık kaynaklı DeepSeek modellerinden kaynaklanıyor. Eski OpenAI modelleri de gerekli donanıma sahip geliştiriciler tarafından ücretsiz kullanılabiliyordu.

OpenAI, bazı yapay zeka modellerinin dışındaki modellerini artık açık olarak yayınlamıyor. Şirketin kâr amacı gütmeyen bir yapıda olmasından ötürü içe çekilmesi yapay zeka sektöründe büyük tepki topluyor.

OpenAI'ın en gelişmiş modellerini açık bir şekilde yayınlamaması, şirketin kâr amacı gütmeyen misyonuna sadık kalmadığını iddia eden Elon Musk tarafından da dile getirilmişti. Arora, bu alan adını kendi X hesabı üzerinden "Gerçek OpenAI'ı buldum" ifadesine yer vererek paylaştı.

DeepSeek açık kaynaklı olmasına rağmen oldukça gelişmiş modeller yayınlıyor. Öyle ki DeepSeek, DeepSeek-R1 modelinin belirli kıyaslamalarda OpenAI'ın o1 modelinden daha iyi performans gösterdiğini ileri sürdü. OpenAI ise gelişmiş modellerini uzun zamandır elinde tutuyor.