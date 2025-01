Gölgesinden Hızlı Düşünen AI: Gemini 2.0 Flash Thinking

İlk olarak Aralık ayında duyurulan Gemini 2.0 Flash Thinking modeli, beta sürümüyle kullanıma açıldı. Gemini 2.0 Flash, daha karmaşık problemleri çözme yeteneğine sahip bir yapay zeka modeli olarak öne çıkıyor. Özellikle "düşüncelerini açıkça gösterme" özelliğiyle, AI Studio gibi platformlarda daha iyi akıl yürütme özelliğine sahip oluşuyla diğerlerinden ayrılıyor.

Önceki sürümler gemini-2.0-flash-exp ve gemini-exp-1206'ya entegre edilen sistemin özelliklerine gelin daha detaylı bakalım...

Gemini 2.0 Flash deneysel sürümünün öne çıkan özellikleri şöyle:

Daha büyük veri setleriyle çalışmak ya da daha karmaşık sorgular oluşturmak isteyenler için mükemmel bir araç, çünkü token sayısı 32 binden 1 milyona ciddi bir sıçrama yaptı. Bunun yanı sıra araç kullanımında daha fazla verimlilik sağlamasına yardım eden yerel kod yürütme desteği ve çok uzun metinleri bile saniyeler içinde işlemesine olanak veren uzun çıktı üretimiyle dikkat çekiyor.

Model artık çelişmekten çok uzakta. Kendi düşünceleriyle verdiği yanıtlar arasında tutarsızlıklar azaltıldı. Yeni sürüm, önceki Exp 1219 modeline göre çok daha güçlü.

Model özellikle matematik ve bilimsel akıl yürütme alanlarında büyük bir fark yaratıyor diyebiliriz. Öyle ki matematik testlerindeki başarısıyla göz doldurdu:

DeepMind CEO'su Demis Hassabis, süper hızlı bir ilerleme olarak tanımladığı modeli şöyle anlatıyor:

We just shipped an updated Google AI Studio mobile experience. It's time to prompt! 🚢 pic.twitter.com/68XYUqs0Wi