Opera, Yapay Zeka Destekli Yeni Özelliğe Kavuşuyor: Fark Yaratacak!

Hem modern arayüzü hem de sahip olduğu özellikler nedeniyle çok sayıda kişi tarafından tercih edilen Opera tarayıcısına yapay zeka desteğine sahip yeni bir özellik geliyor. Yeni özellik, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Opera'nın AI Destekli Yeni Özelliği Kullanımı Kolaylaştıracak

Opera, komutlar aracılığıyla sekmelerde işlem yapmanıza imkân tanıyan yeni yapay zeka özelliği tanıttı. Komutlar ile yapılabilecekler arasında gruplama, sabitleme, yer imi ekleme ve sekmeleri kapatma yer alıyor.

Kullanıcılar Aria özelliği üzerinden yalnızca bir kelime yazarak işlem yapabilecek. Örneğin "Tüm video sekmelerini gruplandır" veya "Şu anda açık olan tüm sekmeleri yer imlerine ekle" gibi komutlar girilebilecek.

Normal şartlarda tüm sekmeleri yer imlerine eklemek biraz zahmetlidir ancak Opera, yeni özelliği ile bunun saniyeler içerisinde tamamlanmasını sağlayacak.

Ayrıca belirli web siteleri ve belirli kategoriler ile ilgili de komut uygulanabilecek. Örneğin "YouTube sekmelerimi kapat" veya "Tüm alışveriş sekmelerimi gruplandır" komutları yazılabilecek.

Şu anda geliştirici sürümünde test edilen özelliğin çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.

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