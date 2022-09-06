Opera
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,119,059
- DOSYA BOYUTU 70.40 MB
- Üretici Opera Software
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Opera, kullanıcılarına hızlı ve farklı bir internet deneyimini gelişmiş özelliklerle sunmayı hedefleyen popüler internet tarayıcısıdır.
Opera, yenilenen motoru, kullanıcı arayüzü ve özellikleriyle kullanıcılara en hızlı ve gelişmiş internet deneyimini sunmayı hedefleyen alternatif bir web tarayıcısıdır.
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En popüler web tarayıcıları arasındaki yerini korumak için altyapısını Chromium ve Blink ile güçlendiren Opera, artık tarayıcı pazarında Chrome, Firefox ve Internet Explorer'a kafa tutabilecek özelliklere sahip.
Opera'yı ilk kez bilgisayarınıza kurup çalıştırdığınız zaman değişimi doğrudan farkedebiliyorsunuz ki zaten tarayıcımızı açar açmaz yeni gelen özellikler bizleri bekliyor. Hızlı Erişim, Pano ve Keşfet adı verilen 3 farklı sekme tamamen kullanıcıların internet deneyimini geliştirmek adına tasarlanmış.
Hızlı Erişim menüsü sayesinde en sık ziyaret ettiğimiz internet sitelerini kendi isteğimiz doğrultusunda sıralayarak, istediğimiz zaman bu sitelere tek tıklamayla ulaşabiliyoruz.
Pano adı verilen bir diğer sekme sayesinde beğendiğimiz, hoşumuza giden veya daha sonra tekrar göz atmak istediğimiz internet sitelerini işaretleyerek, bu bölüm altından istediğimiz zaman ulaşabiliyoruz.
Son olarak kullanıcılarla yeni buluşan sekmelerden bir diğeri olan Keşfet sayesinde filtreleyebileceğimiz farklı kategoriler altında dünya üzerindeki popüler internet siteleri tarafından yayınlanan en son haberlere ulaşabiliyoruz. Hem kategoriye göre hem de ülkeye göre filtreleme şansı bu noktada kullanıcılara sunulmuş.
Kayda değer bir diğer yenilikse Opera hesaplarınız üzerinde oturum açarak, hem masaüstünde hem de mobil versiyonlar üzerinde senkronizasyon sağlayabilecek olmamız. Bu sayede yolculuk esnasında mobil cihazımız üzerinden yaptığımız işe, bilgisayar başına geçince kaldığımız yerden devam edebiliyoruz.
Tüm bu saydığımız yeni özelliklerin dışında tema desteği, eklenti desteği ve diğer tarayıcılar üzerinde yer alan klasik özelliklerin tamamına sahip olan Opera, çıtayı baya yükseltmiş gibi görünüyor.
Ayrıca sahip olduğu Turbo Modu sayesinde internet dolaşımınızı hızlandıran Opera, işlemci ve bellek kullanımı konusunda da oldukça titiz davranıyor.
Şifre senkronizasyonu
Sekme desteği
E-posta programı
Çok çok hızlı
Eklenti desteği az
Opera
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,379
- DOSYA BOYUTU 35.00 MB
- Üretici Opera Software
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Opera Tarayıcı, popüler internet tarayıcısının Android sürümüdür.
Opera Tarayıcı, popüler internet tarayıcısının Android sürümüdür.
Android işletim sistemini kullanan mobil cihazlar için hazırlanmış bu özel sürümde, klasik sürümde yer alan bazı popüler özelliklerin yer aldığını söylemek mümkün. Bunlardan biri olan "Turbo Modu" yine bu sürümde yer alıyor. Söz konusu özellik, bağlanılan ağın internet hızındaki olası düşüşlerde kullanılabiliyor. Devreye giren Turbe mod sayesinde kullanıcıların internet hızlarında iyileşme sağlanırken kopukluk olmamamsı için de çaba sarf ediliyor.
"Hızlı Erişim" özelliği kullanıcın sıkça ziyaret ettiği intenret sitelerinin tek bir bölümde toplanmaısnı ve kolayca ulaşılmasını amaçliyor. Burada yer alan internet sitelerini birkaç adımda taşıyabiliyor ya da kaldırabiliyorsunuz. Eğer birden fazla kategoride bu işlemi yapmak istiyorsanız klasör özelliğini de kullanabilirsiniz.
"Keşfet" isimli özellikle daha çok yeniliğe ya da keşfetmeye açık kullanıcılara yönelik. Zira bu alana geçtiğinizde Opera tarafından size özel olarak sunulan içeriklerle karşılaşıyorsunuz. Bunların çoğu ilgi çekici haberler ve derleme yazılar içeren internet sayfaları oluyor.
Opera Tarayıcı uygulamasının öne çıkan özellikleri:
- Turbo Modu sayesinde olası yavaşlıklarda çözümler üretebiliyor.
- Hızlı ve kullanışlı bir arayüzü var.
- Hızlı erişim özellikleri başarılı.
- Keşfet özelliği sayesinde ilgi çekici içeriklere ulaşmak mümkün.
- Türkçe dil desteği sunuluyor.
Chromium 28 ile güçlendirilmiş Opera 15 ile gelen yenilikler:
- Tarayıcı açılışında iyileştirme
- Video indirme
- İndirme konumunu ayarlama
- Sekme animasyonları
- SD karttaki dosyaları açma
- Yeni gizli sekmede açma içerik menüsü
- Çerez temizleme mekanizması geliştirildi
Opera
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 24,700
- DOSYA BOYUTU 85.30 MB
- Üretici Opera Software
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Alışılmışın dışında özellikleri ve hız iddiasıyla Opera, en popüler internet tarayıcıları arasında.
Düşük internet bağlantısına sahip kullanıcılar için geliştirilmiş daha hızlı sayfa yükleme gibi özellikleriyle Opera, en popüler modern web tarayıcılarından birisi. HTML5 ve CSS 3 desteği sağlayan tarayıcı, masaüstü bileşenleriyle beraber güçlü özelliklere sahip. Tüm bunların yanında Opera güvenli bir web deneyimi de sunuyor. Opera, sahip olduğu özelliklere ek olarak birçok yeniliği de yeni versiyonunda kullanıcılarına sunuyor.
"Opera Link" isimli senkronizasyon özelliğiyle her bilgisayardan tarayıcı erişimi sağlanıyor. Düşük bağlantı hızlarında daha iyi bir web deneyimi iddasıyla WebP, CSS, WOFF desteği sunan Presto 2.9.168 motoru daha iyi görüntü kalitesini daha hızlı olarak kullanıcılara sunabiliyor. Opera Next özelliğiyle test aşamasındaki sürümlerdeki yeni teknolojiler test edilebilir.
Özellikleri:
- Hızlı Arama: Artık favori web sitelerinize ulaşmanın çok daha kısa bir yolu var. Sadece yeni bir sekme açın ve speed dial'a bırakın gerisini. Kullanmak artık oldukça popüler ve kolaydır.
- Sahtekarlık Koruması: Opera'nın oldukça gelişmiş sahtekarlık ve hile koruması sayesinde girdiğiniz sitelerde bulunan ve kişisel bilgilerinizi çalmaya çalışan yazılımlara karşı korumanız olacak.
- BitTorrent: Artık sisteminizde başka bir BitTorrent uygulaması barındırmanıza gerek yok. Opera içerisinde barındırdığı BitTorrent uygulaması ile size bu rahatlığı da sağlıyor.
- Favorilerinizi Arama Bölümüne Ekleyin: Site arama bölümüne sağ klik ile tıklayın. Ve Yeni arama yarata tıklayın.
- İçerik Engelleyici: Reklam veya resimleri siler. Sizin insiyatifinizde olan bu uygulama sayesinde İstemediğiniz resimler veya reklamların üstüne sağ klik ile tıklayarak "Block content" özelliğini seçmeniz yeterli.
- Widgets: Küçük Web uygulamaları (multimedyalar, haber kaynakları, oyunlar ve daha fazlası) masaüstünüzü kesinlikle daha da eğlenceli kılacaktır. Widget menüsünü kullanarak yeni widget'ları keşfedin ve favori widget'larınızı belirleyin. Daha fazla bilgi için widgets.opera.com adresine tıklayın.
- Minik Önizleme: Opera'da kaç sekme açtığınızı öğrenmeniz oldukça kolay. Bunu diğer web tarayıcılarda da yapabilirsiniz. Ancak önemli olan istediğiniz resim veya videonun hangi sekmenin içerisinde olduğunu bulmaktır. İşte bu özelliği her web tarayıcıda bulmak biraz zordur.
- Transfer Yönetimi: İndirmekte olduğunuz dosyaları isterseniz durdurun duraklatın baştan başlatın veya hangi aşamada olduklarını sadece küçük bir transfer yönetimi penceresinden takip edin.
- Sekme Sistemli Tarayıcı: İnternette kolay ve daha hızlı şekilde dolaşmanız için geliştirilmiş olan sekme sistemi ile hem daha az karışık bir şekilde internette dolaşmış olucaksınız hem de tek uygulama içerisinde bir den fazla sayfayı gösterme şansınız olacak.
- Şifre Yönetimi: Şifre yöneticisi sayesinde hatırlamanıza gerek olmayan şifre ve kullanıcı isimlerinizi oldukça güvenilir bir sistem ile kendi hafızasında tutar ve her üye olduğunuz bir siteye girdiğiniz de direkt olarak sizi üyelik girişinden içeri sokar.
- Arama Entegreli: Google, eBay, Amazon ve daha bir çok arama motoru entegre seçenekli sistemi sayesinde istediğiniz aramanın anahtar kelimelerini hatta harflerini yazın karşınıza sonuçları hemen çıksın.
- Konuşma: Opera web tarayıcınız ile belli başlı komutları ingilizce olarak okuyarak kontrol edebilirsiniz. Sadece ingilizce dil seçeneği ile çalışan bu özellik Windows 2000 ve XP için geçerlidir. Daha detaylı bilgi için tıklayınız.
- Çöp Dönüşümü: Eğer yanlışlıkla sekmenizi kapattıysanız Opera'nın içerisindeki çöp sepetinden bu sekmeyi geri çıkartabilirsiniz. Ayrıca engellediğiniz reklam veya resimleri de bu çöplükte bulabilirsiniz.
- Opera Mail: POP/IMAP E-mail yazılımı sayesinde başka bir program kullanmanıza gerek kalmadan email hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz. Ayrıca RSS/Atom bazlı haberleri de takip edebilirsiniz.
- Yakınlaştırmak - Zoom: Her hangi bir web sayfasının her hangi bir bölümüne %20 ila 00 arasında yakınlaşabilirsiniz.
- Kiosk Modu: Opera Kiosk modu sayesinde halka açık bir mekanda açık bırakmak zorunda olduğunuz ancak görünmesini istemediğiniz sayfaları korumak amaçlı olarak gizleme imkanına sahipsiniz. Bu sayede kişisel bilgilerinizi içeren siteleri de halka açık yerlerde koruyabilirsiniz. Hem de kapatmadan!