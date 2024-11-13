ÖSYM'nin 2025 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı! YKS ve KPSS Ne Zaman Yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılına ait sınav takvimini açıkladı. Bununla beraber Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dahil olmak üzere çok sayıda sınavın tarihi belli oldu.

YKS ve KPSS Tarihleri Ne Zaman?

YKS, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak. 1. oturum olan TYT 21 Haziran'da, 2. oturum AYT ve 3. oturum YDT 22 Haziran'da gerçekleşecek. Başvuru tarihleri 6 Şubat ve 3 Mart olarak belirlendi. Bu tarihler arasında başvuru yapılabilecek. YKS sonuçlarına 22 Temmuz tarihinde erişilebilecek.

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül'de, KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) ise 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. KPSS başvuru tarihleri 26 Haziran ve 10 Temmuz olarak belirlendi. Bu tarihler arasında başvuruda bulunulabilecek. KPSS sonuçlarının 10 Ekim'de açıklanacağı belirtildi.

ALES/1 (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) 13 Nisan tarihinde yapılacak. Sınava 19-26 Şubat tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Sonuçlar ise 2 Mayıs'ta belli olacak.

DGS (Dikey Geçiş Sınavı) 20 Temmuz tarihinde yapılacak. Sınava 21 Mayıs ve 2 Haziran tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Sonuçlar ise 11 Eylül tarihinde açıklanacak. Tüm sınavların tarihlerine ÖSYM'nin resmî web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.