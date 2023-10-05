Geçtiğimiz Ayın Oyun Satış Verileri Yayınlandı: Mobil Oyunlar Düşüşte!
Geçtiğimiz aya yönelik yayınlanan yeni verilere göre mobil oyun satışlarında ciddi bir düşüş yaşanmış durumda. İşte detaylar!
oyunfor.com'un verilerine göre, mobil oyun satışları büyük ölçüde mobil oyunların çoğunda fiyat düzenlemesi yapılmaması nedeniyle iki yıldır istikrarlı bir düşüş gösteriyor.
Ayrıca verilerin geneli, neredeyse tüm platformlarda Eylül 2023'te oyun satın alımlarındaki düşüşün devam ettiğini ortaya koyuyor. Verilere göre Ağustos 2023'e kıyasla %5, Eylül 2022'ye kıyasla ise %2'lik bir düşüş bulunuyor.
Yine de önceki aylara kıyasla Eylül 2023'te PC ve konsol oyun satışlarında bir artış yaşanırken, mobil oyunlar cazibesini kaybederek uzun süredir en çok satan kategori konumundan iki yıl sonra ilk kez ikinci sıraya gerilemiş durumda.
Kategorik Dağılım
|
PLATFORM
|
TEMMUZ 2023
|
AĞUSTOS 2023
|
EYLÜL 2023
|
PC
|
%35
|
%35
|
%37
|
Konsol
|
%26
|
%27
|
%28
|
Mobil
|
%39
|
%38
|
%35
En Çok Oyun İçi Satış Yapılan 10 Oyun
- Valorant
- League of Legends
- Call of Duty: Warzone 2.0
- CS:GO
- Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege
- Metin2
- Knight Online
- PUBG Mobile
- World of Warcraft
- Rise Online World
Steam, Haftanın En Çok Satan Oyunlarını Açıkladı!
Steam'de haftanın en çok satan oyunları belli oldu. SteamDB tarafından paylaşılan listeye göre Cyberpunk 2077 geçtiğimiz haftanın en çok satan oyunu oldu.
Peki siz bu veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Eylül ayında en çok hangi oyunda vakit geçirdiniz? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR