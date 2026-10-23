Philips 36 İnç, 260 Hz ve Kavisli Ekrana Sahip Yeni Oyuncu Monitörünü Tanıttı

Philips Evnia 36M4C5500P, şirketin 22 Ekim 2026'da yayımladığı basın bülteniyle markanın oyuncu monitörü ailesine katıldı. 36 inçlik kavisli ekranında 3440 x 1440 çözünürlüğü hız aşırtmayla 260 Hz'e çıkan yenileme hızıyla birleştiren model Asya-Pasifik'te satışa sunulacak; Türkiye fiyatı ve tarihi açıklanmadı.

Philips Evnia 36M4C5500P'nin Özellikleri Neler?

Evnia 5000 serisinden gelen monitör, 36 inçlik 21:9 oranlı ekranında 1500R kavisli Fast VA (dikey hizalama) panel ve W-LED arka aydınlatma kullanıyor. Philips'in ürün sayfasındaki veri tablosuna göre panelin doğal yenileme hızı 240 Hz, hız aşırtma modunda ulaştığı değer 260 Hz; ITHome ve Prad da aynı değerleri aktardı. 3440 x 1440 çözünürlüğü bu boyuta yayan ekran, inç başına 104 piksel (ppi) yoğunluk sunuyor.

Griden griye (GtG) geçişte 1 ms tepki süresi sunan monitör, hareket bulanıklığını azaltan Smart MBR açıkken hareketli görüntüde (MPRT) 0,3 ms'ye iniyor. Video Elektronik Standartları Birliği'nin (VESA) DisplayHDR 400 sertifikasını taşıyan ekran, standart dinamik aralıkta (SDR) 350 nit, HDR açıkken 450 nit parlaklık veriyor, tepe parlaklıkta 500 nite ulaşıyor. 4000:1 statik kontrastlı panel, DCI-P3 renk alanının yüzde 95'ini ve Adobe RGB'nin yüzde 91'ini kapsıyor.

Gerçekten Dünyanın İlk 36 İnç Oyuncu Monitörü mü?

Philips, bültenin başlığında monitörü dünyanın ilk 36 inç ve 260 Hz ekranı, metninde ise dünyanın ilk 36 inç oyuncu monitörü olarak tanıtıyor. İddia şirketin kendisine ait ve bağımsız bir kurumca doğrulanmış değil. Fransız sitesi Hardware Cooking de iddianın bültenden geldiğini ve bağımsız olarak teyit edilemediğini yazdı. Wccftech ana akım pazarda şimdiye kadar gerçek anlamda 36 inçlik bir oyuncu monitörü bulunmadığını belirtti.

Brezilyalı Antihype, aynı 3440 x 1440 çözünürlüğe sahip 35 inçlik monitörlerin yıllardır satıldığını hatırlattı. Sitenin örnek gösterdiği LG UltraWide 35WN73A ve Asus TUF Gaming VG35VQ, üreticilerin teknik sayfalarına göre 100 Hz'te çalışıyor. Philips'in yeni modeli, AOC'nin 34 inçlik oyuncu monitörü gibi ultra geniş ekranlarla aynı piksel sayısını daha büyük bir yüzeye yayıyor; 34 inçte yaklaşık 110 olan piksel yoğunluğu burada 104 ppi'ye düşüyor.

Monitörde Hangi Bağlantılar ve Oyun Özellikleri Var?

Monitörün arkasında 2 HDMI 2.1 ve 1 DisplayPort 1.4 girişiyle 3,5 mm kulaklık çıkışı bulunuyor, USB bağlantı noktası yok. Philips'in veri tablosuna göre 3440 x 1440 çözünürlükte 240 Hz yalnızca DisplayPort üzerinden alınabiliyor, HDMI girişlerinde aynı çözünürlükte sınır 100 Hz. Prad da aynı sınırı aktardı. Bilgisayarını HDMI kablosuyla bağlayacak oyuncuların bu farkı hesaba katması gerekiyor.

MultiView özelliğiyle 2 kaynaktan gelen görüntüyü aynı anda gösterebilen ekran, Philips'in yapay zeka destekli oyun özellikleri arasında saydığı Smart MBR Sync, ShadowBoost, Smart Crosshair ve Smart Sniper ile geliyor. Karanlık sahneleri parlak alanları patlatmadan aydınlatan ShadowBoost'un yanında Smart Crosshair ve Smart Sniper, birinci şahıs nişancı (FPS) oyunlarında görüntüyü nişan almaya göre ayarlıyor.

Arka kapaktaki Evnia logosu, Philips'in Iconglow adını verdiği ve renkleri ayarlanabilen RGB aydınlatmayla ışıklanıyor. Philips'in veri tablosu ve Prad, bu aydınlatmanın Windows'taki Dynamic Lighting ayarından yönetilebildiğini belirtiyor. Stant 150 mm yükseklik ayarı, -5 ile +20 derece arasında eğim ve sağa sola 15'er derece dönüş sunuyor. Monitörü duvara ya da monitör koluna takmak isteyenler için 100 x 100 VESA bağlantısı da var.

Philips Evnia 36M4C5500P Türkiye'ye Gelecek mi?

Philips bültende monitörün Asya-Pasifik bölgesinde seçili satıcılarda satışa sunulacağını duyurdu. Avustralya, Endonezya, Hong Kong ve Japonya'daki resmi Philips sitelerinde modelin sayfası açıldı, fakat hiçbirinde fiyat yok. Şirket fiyatı bültende de paylaşmadı, Avrupa için de bir tarih vermedi.

Türkiye'de satılan Evnia monitörlerin philips.com.tr'de ürün sayfaları bulunuyor, ancak 36M4C5500P'ye ait bir sayfa 23 Ekim 2026 itibarıyla açılmadı. Model İtopya ve İnceHesap'ın Evnia listelerinde de görünmüyor. Türkiye'deki en yakın seçenek, aynı Fast VA panel tipini 34 inçte 180 Hz ile sunan kavisli Evnia 34M2C3500L; model İtopya'da 14.999 TL'ye satılıyor, İnceHesap'ta stokta bulunmuyor.

Philips'in ürün sayfasındaki tabloya göre 36M4C5500P'nin ekran menüsü Türkçe dilini de destekliyor. Şirket 2026'da Evnia ailesine 180 Hz ekranlı 27M2C5591 ve 400 Hz yenileme hızlı 27M2N5500X gibi 27 inçlik modeller de eklemişti. 36 inçlik modelin Türkiye'ye ne zaman ve hangi fiyatla geleceği konusunda şirketten bir açıklama yok.

Editörün Yorumu

Bana göre bu monitörün hedefi, 34 inçlik ekranı küçük bulup televizyon boyutuna geçmek istemeyen oyuncu. İtopya'da 14.999 TL'ye satılan 34 inçlik VA panelli Evnia'ya yakın bir fiyatla gelirse ultra geniş monitör arayanların ilk adayları arasına girebilir. Ancak 3440 x 1440'ta 240 kareyi yakalamak üst seviye bir ekran kartı istiyor; orta seviye kartı olanlar için 180 Hz'de çalışan 34 inçlik model daha mantıklı bir seçim olabilir.