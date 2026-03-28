Philips, Yapay Zekâlı Yeni Monitörünü Tanıttı! 240 Hz, LED Işık ve Dahası

Philips, oyunculara yönelik ekipmanlarını topladığı Evnia serisini genişletmeyi sürdürüyor. Son olarak şirket, 32M2N8900X model numaralı yeni oyuncu monitörünü tanıttı. Yüksek yenileme hızı ve yapay zekâ destekli özellikleriyle dikkat çeken modelin detayları da netleşti. İşte Philips Evnia 32M2N8900X özellikleri!

Philips Evnia 32M2N8900X Monitörün Özellikleri Neler?

Ekran: 31,5 inç, QD-OLED, Yansıma Önleyici Kaplama

31,5 inç, QD-OLED, Yansıma Önleyici Kaplama Ekran Çözünürlüği: 3840 x 2160

3840 x 2160 Ekran Yenileme Hızı: 240 Hz

240 Hz Ekran Parlaklığı: 300 nit (SDR), 1000 nit (HDR Peak %3)

300 nit (SDR), 1000 nit (HDR Peak %3) Tepki Süresi: 0.03 ms (GtG)

0.03 ms (GtG) Renk Desteği: 1.07 milyar (Gerçek 10-bit), %99.5 DCI-P3

1.07 milyar (Gerçek 10-bit), %99.5 DCI-P3 Kontrast Oranı: 1.500.000:1

1.500.000:1 Sertifikalar: DisplayHDR True Black 400/500, ClearMR 13000, NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu

DisplayHDR True Black 400/500, ClearMR 13000, NVIDIA G-SYNC Uyumluluğu Ses: 2 x 5W (DTS Sound Destekli)

2 x 5W (DTS Sound Destekli) Bağlantı: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C (65W PD), 1 x USB-B Upstream, 2 x USB-A, 1 x USB-C Downstream (15W)

2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort, 1 x USB-C (65W PD), 1 x USB-B Upstream, 2 x USB-A, 1 x USB-C Downstream (15W) Ek Özellikler: 3 Taraflı Ambiglow, Dahili KVM Anahtarı, DTS Sound (2x 5W)

3 Taraflı Ambiglow, Dahili KVM Anahtarı, DTS Sound (2x 5W) Ergonomi: Yükseklik, pivot, sağa-sola Dönme, eğme

31,5 inç boyutunda olan bu monitör, QD-OLED panel teknolojisini kullanıyor. 3840 x 2160 piksel çözünürlük sunan panel, 240 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Ayrıca günlük kullanımda 300 nit, HDR içeriklerde ise 1000 nit seviyesine kadar parlaklık sunabiliyor. Özellikle yüksek yenileme hızı ve çözünürlük, oyuncular için oldukça avantaj sağlıyor.

0,03 ms tepki süresi sayesinde özellikle FPS oyunlarında öne geçmeyi sağlayan model, Adaptive-Sync ve NVIDIA G-SYNC desteği ile ekran yırtılmasını ortadan kaldırarak daha akıcı ve düşük gecikmeli bir deneyim sunuyor. Bununla birlikte DisplayHDR True Black 500, DisplayHDR True Black 400 ve ClearMR 13000 sertifikalarına da sahip. Bu teknolojiler siyah renk tonlarının daha derin ve gerçekçi görünmesini sağlarken hızlı sahnelerde detayların daha net şekilde takip edilmesine yardımcı oluyor.

Isı dağılımını iyileştirmek ve uzun vadede renk doğruluğunu korumak amacıyla grafen katman kullanılan monitör, bu sayede daha az ısınıyor ve genelde OLED panellerde görülebilen yanma (burn-in) sorununu büyük ölçüde azaltıyor.

Monitörde ayrıca yapay zekâ destekli aydınlatma efektlerine sahip üç taraflı Ambiglow teknolojisi yer alıyor. Bu sistem ekrandaki içeriğe göre arka taraftaki LED ışıkların renklerini değiştirerek güzel bir atmosfer sunuyor. Öte yandan oyuncuların hoşuna giden bir diğer özellik ise Smart Crosshair. Counter-Strike 2 ve VALORANT gibi FPS oyunlarında fayda sağlayan bu özellik, monitöre entegre bir nişangah sunuyor. Üstelik bu nişangahın rengi arka plana göre otomatik olarak değişiyor. Bu sayede rahat bir şekilde görülebiliyor.

Philips Evnia 32M2N8900X'in bağlantı seçenekleri ise iki adet HDMI 2.1, bir DisplayPort, 65W güç iletimi destekli USB-C, USB-B upstream, iki adet USB-A portu ve 15W çıkış sunan ek bir USB-C downstream portu. Bu bağlantı seçenekleri çoğu kullanıcı için yeterli görünüyor.

Monitörün Ergonomi Özellikleri Nasıl?

Monitör, ergonomik tasarımıyla da dikkat çekiyor. Ekranı göz hizanıza göre 133 mm yukarı veya aşağı hareket ettirebilirsiniz. Ayrıca stant üzerinden her iki yöne 30 derece dönebilme özelliği sayesinde ekranı yanınızdaki kişinin görebileceği şekilde ayarlayabilirsiniz.

Ekran öne 5 derece, arkaya 20 derece eğilebiliyor. Bu sayede kendinize uygun bir açıda kullanabilirsiniz. Pivot özelliği ile de ekranı tamamen dik konuma yani 90 derece açıya çevirebilirsiniz. Bu özellikle yazılımcılar veya uzun süre yazı okuyan kullanıcılar için bir hayli faydalı.

Philips Evnia 32M2N8900X Fiyatı Ne Kadar?

Philips Evnia 32M2N8900X’in fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak benzer özelliklere sahip üst seviye QD‑OLED monitörler göz önüne alındığında 800 euro ila 1000 euro civarında bir etiketle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Türkiye’de satışa sunulup sunulmayacağı da henüz netleşmedi. Eğer satışa çıkarsa yaklaşık 45 bin ila 55 bin TL civarında bir fiyata sahip olabileceği tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

Philips Evnia 32M2N8900X modelinin özelliklerinin gerçekten iddialı olduğunu düşünüyorum. Düşük tepki süresi, yüksek yenileme hızı, Ambiglow teknolojisi ve gelişmiş ısı dağılımı öne çıkan artılar arasında. Tek olumsuz yanı ise fiyatı gibi görünüyor. Ülkemizdeki ekonomik koşullar göz önüne alındığında satışa sunulursa uygun fiyatlı monitörler kadar yüksek ilgi göreceğini sanmıyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.