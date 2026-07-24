Philips Yeni Oyun Monitörü Tanıttı! 400Hz Yenileme Hızı ve Dahası

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Philips, 27M2N5500X'i tanıttı. Böylece monitörün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan oyun monitörü yüksek yenileme hızı ve tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitörde ayrıca DisplayPort ve HDMI portları da mevcut.

Philips 27M2N5500X'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 400Hz

400Hz Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 350 nit

350 nit Renk Gamı: %100 sRGB ve %97 DCI-P3

%100 sRGB ve %97 DCI-P3 Portlar: 1 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.1 ve 1 x 3.5 mm kulaklık girişi

Philips 27M2N5500X'in Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip oyun monitörü, Fast IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 400Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 350 nit parlaklık sunuyor. 400 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görülebiliyor.

Monitör c özelliğini destekliyor. Bu özellik, monitörün yenileme hızının ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle getiriyor. Ekran kartı oyunda kaç FPS gösteriyorsa monitör de yenileme hızını anlık olarak o değere ayarlıyor. Örneğin FPS 90 olduğunda monitör de 90Hz oluyor. FPS 70'e düştüğü an monitör de otomatik olarak 60Hz olarak ayarlanıyor. Bu sayede ekran yırtılması ve takılma gibi bir sorun olmuyor.

Yüksek yenileme hızı sayesinde özellikle Counter Strike 2 rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj elde ediliyor. 400Hz'nin çok yüksek bir değer olduğunu belirtelim. Düşük tepki süresi ise oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj sağlıyor. Böylece hareket bulanıklığı minimum seviyede oluyor. Bununla birlikte oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Philips'in yeni oyun monitörü, yüzde 100 sRGB ve yüzde 97 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Bu geniş renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru renk tonlarında görülebilmesini sağlıyor. Böylece oyunların yanı sıra grafik tasarım gibi profesyonel işlerde de önemli avantaj elde ediliyor.

Philips 27M2N5500X'te Hangi Portlar Bulunuyor?

Philips 27M2N5500X'in portları arasında bir adet DisplayPort 1.4, iki adet HDMI 2.1 ve bir adet 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor. HDMI 2.1 portu, yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekleyerek üst düzey bir deneyim sunuyor. DisplayPort 1.4 portu ise bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde ekrana yansıtıyor.

Philips 27M2N5500X Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips 27M2N5500X'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimali olduğunu söylemek mümkün. Philips 27M2N5500X'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Philips 27M2N5500X'in Fiyatı Ne Kadar?

Philips 27M2N5500X için 1.899 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 13 bin 290 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Philips 27M2N5500X'in Türkiye fiyatı ile ilgili açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Philips 27M2N5500X'in oyun monitörleri arasında oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızı online rekabetçi oyunlarda önemli bir avanta sağlıyor. Bunun yanı sıra G-Sync'in de çok önemli bir özellik olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise ekran yırtılması veya anlık takılma gibi sorunları önlemesi.

Bu arada bence Fast IPS yerine OLED olsa daha iyi olurdu çünkü OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Ayrıca çok canlı renklere sahip. Tabii OLED kullanılsaydı muhtemelen fiyat daha yüksek olurdu.