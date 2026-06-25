Philips 180Hz Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Philips, Evnia 27M2C5591 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün özellikleri belli oldu ancak fiyat etiketi henüz açıklanmadı. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Monitörde ayrıca HDMI Ve DisplayPort portları da bulunuyor.

Philips Evnia 27M2C5591'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast VA

Fast VA Çözünürlük: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 180Hz

180Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 300 nit

300 nit Kontrast Oranı: 5000:1

5000:1 Renk Gamı: %124 sRGB, %93 DCI-P3 ve %89 Adobe RGB

%124 sRGB, %93 DCI-P3 ve %89 Adobe RGB Portlar: 2 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x 3.5 mm ses çıkışı

Philips Evnia 27M2C5591'in Ekran Özellikleri Neler?

Philips Evnia 27M2C5591'in ekranı 27 inç büyüklüğünde. Monitör, Fast VA ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünülrük, 180Hz yenileme hızı, 1 ms tepki süresi ve 300 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor.

Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, özellikle Counter Strike 2 gibi çevrim içi odaklı rekabetçi oyunlarda ve aksiyonun yoğun olduğu sahnelerde önemli avantaj sağlıyor. 180Hz, akıcı ekran deneyimi için fazlasıyla yeterlidir. Böylece hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net görülebiliyor.

Hz olarak kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 180Hz yenileme hızına sahip bir monitör, görüntüyü saniyede 180 kez güncelliyor. Hz değeri ne kadar yüksekse o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin web sayfasında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor.

Philips'in yeni monitöründe AMD FreeSync özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde monitörün yenileme hızı, ekran kartının ürettiği kare hızıyla uyumlu hâle geliyor. Ekran kartı oyunda kaç FPS değerine ulaşıyorsa monitör de yenileme hızını o değere eşitliyor. Bu sayede ekran yırtılması gibi problemler meydana gelmiyor.

Monitör yüzde 124 sRGB, yüzde 93 DCI-P3 ve yüzde 89 Adobe RGB renk gamını kapsıyor. Bu, renklerin hem daha canlı hem de doğru renk tonlarında görülebilmesine imkân tanıyor. Bu sayede oyun oynamak, video düzenlemek gibi aktivitelerde önemli avantaj elde ediliyor. Fast VA, yüksek kontrast sunuyor ve canlı renkler sunuyor.

Philips Evnia 27M2C5591'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Monitörün portları arasında iki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3,5 mm ses çıkışı bulunuyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayardan gelen görüntüyü ekrana kayıpsız şekilde yansıtıyor. HDMI 2.0 ise yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

Philips Evnia 27M2C5591 Türkiye'de Satılacak mı?

Philips Evnia 27M2C5591'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Philips'in monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Philips Evnia 27M2C5591'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Özellikleri göz önünde bulundurduğumda Philips Evnia 27M2C5591'in oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi önemli avantaj çünkü bu sayede hem akıcı ekran deneyimi elde ediliyor hem de hareket bulanıklığı minimum düzeyde oluyor. Geniş renk yelpazesi sayesinde ise renklerin çok canlı ve doğru tonlarda görülebiliyor.