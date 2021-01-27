PlayStation Plus Şubat 2021 Oyunları Duyuruldu

Sony, PlayStation 4 ve PlayStation 5 kullanıcılarına verilecek olan PlayStation Plus Şubat 2021 oyunları için resmi duyuruda bulundu. Aktif aboneler önümüzdeki ay hangi oyunları indirme fırsatı bulacaklar? İşte o oyunlar!

PlayStation Plus Şubat 2021 Oyunları Hangileri?

2013 yılında faaliyete geçen PlayStation Plus servisi ile Japon teknoloji devi, her ay seçili oyunları abonelere ücretsiz olarak indirme imkanı sunuyor. Kasım ayına kadar sadece PlayStation 4 kullanıcılarına sunulan bu imkandan, Kasım ayıyla birlikte PlayStation 5 kullanıcıları da faydalanma hakkına kavuştular.

Kısa bir süre önce paylaşılan gönderi ile Şubat ayında hangi oyunların ücretsiz indirilebileceği ortaya çıktı. Buna göre PlayStation 4 kullanıcıları Concrete Genie ve Control Ultimate Edition, PlayStation 5 kullanıcıları ise Control Ultimate Edition ve Destruction AllStars oyunlarını ek bir ücret ödemeden cihazlarına indirebilecekler. Gelin isterseniz bu oyunların detaylarına kısaca bir göz atalım.

Control Ultimate Edition

Remedy Entertainment tarafından geliştirilmiş olan oyunda Jesse Faden isimli karakterin başından geçenler anlatılıyor. yıllar önce kaybolan kardeşi hakkında bazı cevaplar almak için Federal Bureau of Control’e gelen Jesse, umduğunun aksine Hiss isimli uhrevi bir gücün istilası altında olan bir bina ile karşı karşıya kalıyor. Kısa bir süre sonra Service Weapon’ı alması ile de kendisini bir anda yönetici konumunda buluyor ve bir yandan kardeşine ne olduğunu öğrenmeye çalışırken bir yandan da Hiss ile mücadele etmek durumunda kalıyor.

Oyunun Ultimate Edition sürümü, ana oyuna ek olarak kayıplara karışan Operasyonlar Müdürü Helen Marshall’ı bulmaya gittiğiniz The Foundation ve Alan Wake oyunundaki olaylar ile bağlantı kurulan AWE genişletme paketlerini içeriyor.

Concrete Genie

Sanatsal açıdan doyurucu diyebileceğimiz Concrete Genie, bizleri Denska kasabasının eski canlı ve parlak haline götürüyor. İlk etapta sokakları temizliyor ve sonrasında da karakteriniz ile etrafı renklendiriyorsunuz. Senaryo boyunca ayrıca karakterinizin büyülü güçleri ile karşınıza çıkacak olan bulmacaları çözüyor ve peşinize takılan kötü niyetli çocuklarla da başa çıkmak durumunda kalıyorsunuz. Concrete Genie aynı zamanda PlayStation VR için hazırlanmış olan iki farklı mod da sunuyor.

Destruction AllStars

Çok oyunculu tabanlı olan Destruction AllStars, araçlar ile yapılan çatışmalara odaklı olarak oynanıyor. On altı karakterden bir tanesin seçtikten sonra, zamanlama, taktik ve becerinin büyük önem arz ettiği dört farklı oyun modu boyunca rakiplerinize karşı göğüs gereceksiniz. Karaktere özel olan aracı da kapsayacak şekilde yetenek geliştirmesi yapabilmeniz de mümkün oluyor. Tercihen tek başınıza mücadele edebilir veya takım meydan okumalarına katılarak Küresel Yıkım Federasyon Şampiyonu olmaya çalışıyorsunuz. Bu oyun aynı zamanda PlayStation 5 konsolunun Oyun Yardımı özelliğini de kullanıyor. Diğer bir deyişle, oyundan çıkmadan inceliklerini öğrenebilme şansınız oluyor.

Açıklanan oyunlardan Control Ultimate Edition ve Concrete Genie en geç 1 Mart 2021 tarihine kadar kütüphaneye eklenebilecek iken, Destruction AllStars ise 5 Nisan 2021 tarihine kadar PlayStation Plus servisinde kalacak.