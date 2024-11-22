PlayStation Store'da Black Friday Kampanyası Başladı! %90'a Varan İndirim

Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. Black Friday olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Battlefield 2042, Mortal Kombat 11 ve daha pek çok yapım bulunuyor.

Black Friday kampanyası 3 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. PlayStation Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İndirime Giren PlayStation Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı Red Dead Redemption 2 2.299 TL 758,67 TL %67 Battlefield 2042 800 TL 80 TL %90 Battlefield 1 100 TL 10 TL %90 Battlefield V 279 TL 27,90 TL %90 Battlefield 4 Premium Edition 2.499 TL 249,90 TL %90 Marvel’s Spider-Man 2 2.799 TL 1.735,38 TL %38 Grand Theft Auto V: Premium Edition 1.599 TL 959,40 TL %40 Cyberpunk 2077 2.799 TL 1.399,50 TL %50 Back 4 Blood: Standard Edition 2.499 TL 249,90 TL %90 Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY 2.099 TL 209,90 TL %90 Mass Effect Legendary Edition 2.600 TL 260 TL %90 Sid Meier’s Civilization VI 1.049 TL 104,90 TL %90 Need for Speed Unbound 1.400 TL 140 TL %90 Kingdom Come: Deliverance 1.049 TL 104,90 TL %90 Sniper Elite 5 Deluxe Edition 3.149 TL 787,25 TL %75 Mortal Kombat 11 349 TL 34,90 TL %90 The Quarry 2.799 TL 363,87 TL %87 Assassin's Creed Origins 3.149 TL 472,35 TL %85 Metro Exodus 1.049 TL 157,35 TL %85 Metro Saga Bundle 2.099 TL 314,85 TL %85 Suicide Squad: Kill the Justice League 2.099 TL 419,80 TL %80 Far Cry 6 Standard Edition 2.299 TL 574,75 TL %75 STAR WARS Battlefront II 136,27 TL 34,06 TL %75 Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition 2.099 TL 839,60 TL %60 Riders Republic Complete Edition 3.399 TL 849,75 TL %75 Football Manager 2024 Console 2.299 TL 919,60 TL %60 Street Fighter 6 2.999 TL 1.259,58 TL %58

PlayStation Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.