PlayStation Store'da Black Friday Kampanyası Başladı! %90'a Varan İndirim
PlayStation Store'da başlatılan kampanya kapsamında çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte indirime giren PlayStation oyunları listesi!
Sony, Playstation oyunları için yeni indirim kampanyası başlattı. Black Friday olarak isimlendirilen kampanya kapsamında oyunlar yüzde 90'a varan oranlarda indirime girdi. İndirime giren oyunlar arasında Battlefield 2042, Mortal Kombat 11 ve daha pek çok yapım bulunuyor.
Black Friday kampanyası 3 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. PlayStation Store'da başlayan kampanya kapsamında indirime giren oyunların bir kısmına aşağıdan göz atabilirsiniz.
İndirime Giren PlayStation Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Red Dead Redemption 2
|2.299 TL
|758,67 TL
|%67
|Battlefield 2042
|800 TL
|80 TL
|%90
|Battlefield 1
|100 TL
|10 TL
|%90
|Battlefield V
|279 TL
|27,90 TL
|%90
|Battlefield 4 Premium Edition
|2.499 TL
|249,90 TL
|%90
|Marvel’s Spider-Man 2
|2.799 TL
|1.735,38 TL
|%38
|Grand Theft Auto V: Premium Edition
|1.599 TL
|959,40 TL
|%40
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|%50
|Back 4 Blood: Standard Edition
|2.499 TL
|249,90 TL
|%90
|Middle-earth: Shadow of Mordor GOTY
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|260 TL
|%90
|Sid Meier’s Civilization VI
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|Need for Speed Unbound
|1.400 TL
|140 TL
|%90
|Kingdom Come: Deliverance
|1.049 TL
|104,90 TL
|%90
|Sniper Elite 5 Deluxe Edition
|3.149 TL
|787,25 TL
|%75
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|The Quarry
|2.799 TL
|363,87 TL
|%87
|Assassin's Creed Origins
|3.149 TL
|472,35 TL
|%85
|Metro Exodus
|1.049 TL
|157,35 TL
|%85
|Metro Saga Bundle
|2.099 TL
|314,85 TL
|%85
|Suicide Squad: Kill the Justice League
|2.099 TL
|419,80 TL
|%80
|Far Cry 6 Standard Edition
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|STAR WARS Battlefront II
|136,27 TL
|34,06 TL
|%75
|Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition
|2.099 TL
|839,60 TL
|%60
|Riders Republic Complete Edition
|3.399 TL
|849,75 TL
|%75
|Football Manager 2024 Console
|2.299 TL
|919,60 TL
|%60
|Street Fighter 6
|2.999 TL
|1.259,58 TL
|%58
4.766 TL Değerindeki Beş Oyun Steam'de Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!
Dijital mağaza Steam'de 137,95 dolar fiyat etiketiyle satılan beş oyun kısa süreliğine ücretsiz olarak oynanabilir hâle geldi. İşte detaylar!
PlayStation Store'da kampanya sürecinde hangi oyunları satın almayı düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.